100 yıl sonra yeninden: Kerkük'e Türkmen vali seçildi

22:0116/04/2026, Perşembe
Kerkük'te meclis üyeleri yeni vali olarak ITC Başkanı Ağa’yı seçti.
Irak’ın Kerkük Vilayet Meclisi’nde yapılan oturumda eski Vali Rebvar Taha’nın istifası kabul edilirken, valilik görevine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi. Böylelikle Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçti.

Irak’ın Kerkük vilayeti valiliği görevine, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi.

Kerkük Vilayet Meclisi’nde yapılan oturumda eski Vali Rebvar Taha’nın istifası kabul edilirken, meclis üyeleri yeni vali olarak ITC Başkanı Ağa’yı seçti.

Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçti.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi Rebvar Taha, bugün Kerkük İl Meclisi Başkanı'nın üyeleri davet ettiği toplantıda istifa kararı almıştı.



#Irak
#Kerkük
#Türkmen
#Irak Türkmen Cephesi
#Muhammed Seman Ağa
