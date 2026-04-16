100 yıl sonra yeninden: Kerkük'e Türkmen vali seçildi

Irak’ın Kerkük Vilayet Meclisi’nde yapılan oturumda eski Vali Rebvar Taha’nın istifası kabul edilirken, valilik görevine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi. Böylelikle Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçti.
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi Rebvar Taha, bugün Kerkük İl Meclisi Başkanı'nın üyeleri davet ettiği toplantıda istifa kararı almıştı.