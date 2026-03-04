Yeni Şafak
165 kız öğrenciye gözyaşı

04:004/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
ABD ve İsrail saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda hayatını kaybeden 165 öğrenci için cenaze töreni düzenlendi. Minab şehrinde düzenlenen cenaze törenine öğrencilerin aileleri ve resmi makamların yanı sıra binlerce kişi katıldı. Saldırıda hayatını kaybeden kız çocukları için yan yana kazılan mezarların görüntüsünü paylaşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dünyaya şöyle seslendi: "Bu mu vaat edilen özgürlük?"



