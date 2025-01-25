Beyaz Saray’a döndükten sonra başkanlık görevine hızlı bir giriş yapan Donald Trump, İsviçre’nin Davos Kasabası’nda düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na telekonferans yöntemi ile bağlanarak, göreve başladıktan sonraki ilk önemli uluslararası konuşmasını yaptı. Trump, Avrupalı müttefiklerine sert bir uyarıda bulunarak daha fazla askeri harcama yapmaları gerektiğini ve bütçelerinin yüzde 5’ini savunma giderlerine ayırmaları gerektiğini belirtti. ABD sanayisini gümrük vergileriyle koruma sözü veren Trump, Avrupalı şirketlere, “ABD’de üretim yapmazsanız vergi ödersiniz” tehdidini savurdu.





ABD’DE ÜRET YA DA VERGİ VER

Trump'ın konuşmasında ticaret ön plandaydı ve uzun zamandır dile getirdiği işletmelerin ABD'de üretime öncelik vermesi talebini yineledi. "Dünyadaki her işletmeye mesajım çok basit” diyen Trump, “Gelin ürününüzü Amerika'da üretin, biz de size dünyadaki tüm uluslar arasında en düşük vergileri verelim. Ama bunu yapmazsanız gümrük vergisi ödemek zorunda kalırsınız" dedi. Trump, ABD içinde üretim yapan şirketlerin yüzde 21'den yüzde 15'e düşecek kurumlar vergisi indiriminden yararlanacağını da duyurdu. Bunun dünyanın en büyük ve ekonomik olarak en güçlü ülkeleri arasında "açık ara en düşük vergi oranı" olacağını iddia etti.





TİCARET SAVAŞLARI KAPIDA

Ardından Trump AB'nin ticaret politikalarını hedef aldı ve bloku Amerikan mallarına adaletsiz davranmakla suçladı. "AB bizim tarım ürünlerimizi almıyor, arabalarımızı almıyor ama bize milyonlarca araba gönderiyorlar" diyen Trump, dengesiz bir ticaret ilişkisi olarak tanımladığı bu durumdan Avrupa'nın gümrük tarifelerini ve kısıtlamalarını sorumlu tuttu. Söylemi, ilk dönemindeki tarife anlaşmazlıklarını yineledi ve yeni bir ABD-AB ticaret çatışmasının ufukta olabileceğinin sinyalini verdi.





NATO MÜTTEFİKLERİNE YÜZDE 5 ÇIKIŞI

Trump daha sonra odağını NATO'ya kaydırarak en tartışmalı taleplerinden birini, ittifak üyelerinin daha fazla mali katkı sağlamasını yeniden gündeme getirdi. NATO ülkeleri daha önce GSYİH'lerinin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırmayı taahhüt etmişken, Trump bunun yetersiz olduğunda ısrar etti. Trump, "Tüm NATO ülkelerinden savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmalarını isteyeceğim, ki bu yıllar önce olması gereken orandı" dedi.





PETROL FİYATLARI DÜŞERSE SAVAŞ BİTER

Trump'ın konuşmasında dikkat çeken diğer bir konu, petrol fiyatlarını Ukrayna'daki savaşla ilişkilendirdiği bölümdü. "Eğer (petrol) fiyatları düşerse, Rusya-Ukrayna savaşı derhal sona erer" diyen Trump, yüksek enerji gelirlerinin Moskova'nın askeri operasyonlarını sürdürmesine olanak sağladığını savundu. Suudi Arabistan ve OPEC'e petrol fiyatlarını düşürmeleri için baskı yapma sözü veren Trump, askeri yardımdan ziyade ekonomik tedbirlerin çatışmayı sona erdirmenin anahtarı olabileceğini

öne sürdü.





“6 AY İÇİNDE ANLAŞMA OLACAK”

Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yapmak istediğini duyurdu. Trump, savaşın sona erdirilmesini dış politikasındaki önceliklerinden biri olarak tanımladı ve 6 ay içinde bir anlaşma yapmayı hedeflediğini belirtti. Daha önce "ilk günden" barışı sağlayacağı sözünü veren Trump, sürecin başladığını söyledi. Trump, Rusya'nın barış müzakerelerine yanaşmaması durumunda, yeni yaptırımlar ve tarifeler uygulayacağını söylemişti. Bu, Trump'ın geçmişteki söylemlerine kıyasla daha sert bir tutum olmuştu.





Nükleer silahsızlanmayı hedefliyor

ABD Başkanı Donald Trump, "nükleer silahsızlanma" ifadesini kullanarak, Rusya ve Çin ile nükleer silahların azaltılması yönünde çalışma istekli olduğunu gösterdi. Trump, Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı online konuşmada, “Nükleer enerjiye muazzam miktarda para harcanıyor ve yıkıcı kapasitesi bugün konuşmak bile istemediğimiz bir konu, çünkü bu çok moral bozucu olduğundan duymak istemezsiniz" dedi. Putin'in nükleer silahların azaltılması fikrine olumlu baktığını ve Çin'in de aynı fikirde olduğunu söyledi. Trump, "Nükleer silahlardan arınmayı başarabilir miyiz diye bakmak istiyoruz ve bunun çok mümkün olduğunu düşünüyorum" diye ekledi. Dünyadaki nükleer başlıkların büyük bir kısmı ABD ve Rusya'nın elinde bulunuyor. Çin ise nükleer kapasitesini

hızla artırıyor.





Riyad'dan 1 trilyon dolar istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın önümüzdeki dört yıl içinde Amerika'ya 600 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünü överken, bu rakamın aslında daha yüksek olması gerektiğini söyledi. Trump Davos'taki bir dinleyici kitlesine video görüşmesi yoluyla yaptığı açıklamada, "Bugün gazetelerde Suudi Arabistan'ın Amerika'ya en az 600 milyar dolar yatırım yapacağı yazıyor" dedi ve yabancı şirketlerin ülkeye yatırım planlarına ilişkin önemli duyurulardan söz etti. Trump, "Ancak harika bir adam olan Veliaht Prens'ten bunu yaklaşık 1 trilyona tamamlamasını isteyeceğim. Bunu yapacaklarını düşünüyorum, çünkü onlara karşı çok iyi davrandık" diyerek Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'a atıfta bulundu.







