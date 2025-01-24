Pentagon'un Ortadoğu politikasını değiştirecek atama

Eski CIA analisti Dimino, önceki gün Pentagon’un Ortadoğu'dan sorumlu müsteşar yardımcısı olarak yemin etti. Dimino, ABD'nin Ortadoğu'da, özellikle Irak ve Suriye'de, askeri varlığını azaltılmasına ilişkin açıklamalarıyla biliniyor. Dimino, Şubat 2024'te düzenlenen bir web seminerinde, "Bölgede ABD'nin hayati veya varoluşsal çıkarları yok" demiş ve bölgedeki ABD askerinin azaltılması gerektiğini savunmuştu. ABD'nin Irak ve Suriye'deki askeri varlığına ilişkin olarak, "Biz aslında İran'a karşı koymak için oradayız ve bu aslında İsrailliler ve Suudilerin isteği üzerine gerçekleşiyor Ben kesinlikle açık deniz dengeleme noktasına yaklaşılmasından, ABD'nin bölgedeki güvenlik taahhütlerinin azaltılmasından yanayım. Askerleri çekmek bunu yapmanın bir yoludur" demişti. İran'ı "ikincil" ve "kontrol altına alınabilir" bir tehdit olarak gören Dimino, eski ABD Başkanı Joe Biden'ı, İsrail'e Gazze'ye insani yardım akışını açması için baskı yapmadığı için eleştirmişti.