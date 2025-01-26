ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'le telefonda görüştü. Avrupalı üst düzey yetkililere göre Donald Trump, Grönland konusundaki ciddiyetini iletirken sert bir görüşme oldu. Financial Times’ın haberine göre Trump, Frederiksen'le gerçekleştirdiği 45 dakikalık telefon görüşmesinde, Grönland'ın ABD'ye katılması gerektiğini eğer bu gerçekleşmezse Danimarka'ya yüksek gümrük vergileri uygulayacağını belirtti. Financial Times'a konuşan Danimarkalı bir yetkili "Görüşme çok sertti. Danimarka'yı gümrük vergileri ile hedef almakla tehdit etti." dedi. Diğer bir Avrupalı yetkili ise "Niyeti gayet açık. Grönland'ı istiyorlar. Danimarkalılar kriz hâlinde." diyerek Trump'ın görüşmede ne kadar ciddi bir tavır takındığını vurguladı.

Diğer yandan Trump, eşi Melania Trump ile birlikte geçtiğimiz yıl Helene Kasırgası nedeniyle büyük hasar gören Kuzey Carolina’ya gerçekleştirdiği ziyarette Kanada'nın eyalet olması yönündeki isteğini yineledi. Konuşmasında Kanada'nın ABD'ye katılması konusuna vurgu yapan Trump, bunun gerçekleşmesi halinde Kanadalılara "muazzam bir vergi indirimi" ile "çok daha iyi sağlık sigortası" sözü verdi. Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması halinde ordu konusunda endişelenmelerine gerek kalmayacağını kaydeden Trump, "Kanada ile yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz. Bunun nedeni araba yapmalarına, kereste almalarına izin vermemiz. Onların arabalarına ihtiyacımız yok, kerestelerine ihtiyacımız yok, gıda ürünlerine ihtiyacımız yok, çünkü aynı ürünleri sınırın diğer tarafında biz üretiyoruz" dedi. Kanada'nın 51. eyalet olmasını çok istediğini vurgulayan Trump, "Eğer bu gerçekleşirse, Kanada vatandaşları çok büyük bir vergi indirimi alırlar ve ordu hakkında endişelenmenize gerek kalmaz, birçok şey hakkında endişelenmenize gerek kalmaz. Daha iyi sağlık güvencesine sahip olursunuz. Çok daha iyi sağlık güvencesine sahip olursunuz" ifadelerini kullandı.