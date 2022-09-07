Dünya ABDde dün yapılan ön seçimleri Trumpın adayı kazandı
ABD SEÇİMLERİ

ABD'de dün yapılan ön seçimleri Trump'ın adayı kazandı

ABD’nin Massachusetts eyaletinde, dün yapılan ön seçimlerde eski Başkan Donald Turmp’ın desteklediği Cumhuriyetçi aday sandıktan zaferle çıktı. Trump’ın arka çıktığı eski eyalet meclisi üyesi Geoff Diehl, aynı partiden rakibi olan iş insanı Chris Doughty’i yüzde 44,5’e karşı yüzde 55,5 ile yarış dışı bıraktı.

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Haber Merkezi AA
ABDde dün yapılan ön seçimleri Trumpın adayı kazandı
Arşiv.

Demokrat Parti içinde ise eyalet başsavcısı Maura Healey, rakibi Sonia Chang-Diaz’ın aldığı yüzde 14 oya karşı yüzde 86 açık ara ile seçimin galibi oldu.

Eski basketbolcu Healey, 8 Kasım’daki ara seçimlerde Cumhuriyetçi rakibi Diehl ile Massachusetts valiliği için sandıkta kozlarını paylaşacak ve seçimleri kazanması halinde Massachusetts’in ilk kadın valisi olacak.

The Boston Globe’un yaptığı son anketlere göre, Healey 31 puan farkla Diehl’in önünde görünüyor.

Massachusetts, Demokrat Parti'nin güçlü kalelerinden biri olmasına rağmen son dönemlerde valiyi Cumhuriyetçi Parti’den seçmesiyle biliniyor.

Eyalette iki dönemdir Cumhuriyetçi Parti'den valilik yapan Charlie Baker, bu dönem yarışa girmeyeceğini açıklamıştı.

ABD'de 4 eyalet daha ön seçim yapacak

Ara seçimlere kadar ülkede ön seçim yapılacak 4 eyalet daha bulunuyor. 13 Eylül’de Delaware, New Hampshire ve Rhode Island, en son olarak 8 Kasım’da Louisiana ön seçim için sandığa gidecek.

Louisiana'da Senato adayını 10 Aralık 2022'de seçeceği için ön seçimler ara seçimin gerçekleşeceği günde gerçekleştirilecek.

Amerikalılar, 8 Kasım 2022’deki ara seçimlerde, Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Altı yıllığına seçilen Kongrenin 100 üyeli Senato kanadı üyelerinin de üçte biri her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

Seçimler öncesi aday adayı olan kişiler, bulundukları bölgelerde ön seçimlere girerek kendi partisinden diğer adayları geride bırakıyor ve rakip parti adayı ile sandıkta yarışmak üzere oy pusulasına giriyor.

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