ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrindeki bir Katolik okuluna düzenlenen silahlı saldırıda iki çocuk hayatını kaybetti, 14'ü çocuk 17 kişi yaralandı.

Yetkililer, okula yönelik silahlı saldırının yerel saatle 08.30 civarında gerçekleştiğini duyurdu.

Annunciation Katolik Okulu’na düzenlenen silahlı saldırı ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Trump'ı hedefleyen saldırgandan pedofili atıfları

ABD Adalet Bakanlığı’ndan bir yetkili, saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında saldırganın da bulunduğu, ikisi çocuk üç kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırının ardından ortaya çıkan detaylar ise dikkat çekti.

Trans olduğu olduğu ortaya çıkan 23 yaşındaki Robin Westman isimli saldırganın daha önce YouTube kanalında paylaştığı videolarda şarjörlere muhtelif çocuk katillerinin adlarını, ABD Başkanı Donald Trump'ın adını yazdığı; 'pedofili' atıflarında bulunduğu da görüldü.

Saldırgan trans Robin Westman

ABD Başkanı'nın adının, pedofil Jeffrey Epstein'ın dosyalarında geçtiğine dair haberler gündemdeyken, saldırganın "Donald Trump'ı öldür" ibaresine yer vermesi ve 'pedofili' atıflarında bulunması dikkat çekti.

Trump'tan translara karşı yönetim düzenlemeleri

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği ilk günden bu yana kadın ve erkek olmak üzere iki cinsiyetin olduğunu vurgulayarak 'trans' kavramına karşı çıkmıştı.

Bu düşüncesini eyleme döken Trump, başkanlığının birinci döneminde transların orduya katılmalarını yasakladı; okullardaki tuvaletleri erkek ve kadın olmak üzere iki cinsiyet üzerinden düzenleyerek trans kavramını saf dışı bıraktı; transların sağlık hizmetlerindeki korumalarını daralttı, sığınma evlerine erişimlerini zorlaştırdı.

