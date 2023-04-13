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Dünya

ABD'de ÜFE martta geriledi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, martta aylık yüzde 0,5 düşerken, yıllık yüzde 2,7 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

15:48 . 13/04/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

ABD'de mart ayı Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) verileri açıklandı.

ABD'de ÜFE mart ayında yüzde 0,5 geriledi. ÜFE'nin martta sabit kalması bekleniyordu.

Yıllık bazda ÜFE yüzde 2,7 ile yüzde 3,1'lik beklentinin altında artış kaydetti.

Çekirdek ÜFE de yüzde 0,3'lük artış beklentisine karşın yüzde 0.1 azaldı.



#ABD
#mart
#ÜFE
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