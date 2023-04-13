ABD'de ÜFE martta geriledi

2022 yılı tüm ülke ekonomileri açısından en zor geçen yıllardan bir tanesi olarak akıllarda kalacak. Öyle ki hem pandeminin yarattığı arz-talep dengesizliklerinin hem de Rusya-Ukrayna Savaşı’na bağlı enerji krizinin olumsuz etkilerinin en yoğun hissedildiği yıl oldu. Ekonomi yönetimleri ve merkez bankaları çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Bu sorunların da en büyüğü ve hatta toplumlar üzerinde etkisi en çok hissedileni de enflasyondu.TÜRKİYE’NİN 2022 YILI ENFLASYONUABD ve AB ekonomileri