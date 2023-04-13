ABD'de ÜFE martta geriledi

Arşiv
ABD'de mart ayı Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) verileri açıklandı.
ABD'de ÜFE mart ayında yüzde 0,5 geriledi. ÜFE'nin martta sabit kalması bekleniyordu.
Yıllık bazda ÜFE yüzde 2,7 ile yüzde 3,1'lik beklentinin altında artış kaydetti.
Çekirdek ÜFE de yüzde 0,3'lük artış beklentisine karşın yüzde 0.1 azaldı.
Türkiye Ekonomi Modeli'ne geçiş sonrası ekonomide piyasalar serbestlikten lakaytlığa çok hızlı bir şekilde kayınca hükümet hanehalkını korumak için fevkalade tedbirler almıştı. Elektrik ve doğalgaz faturası sübvansiyonları, kira artış tavanı, KDV’nin zaruri tüketim mallarında en küçüklenmesi dâhil atılan birçok adımdan kamunun kontrolünde olanları çalışmış, diğerleri lakayt piyasanın açgözlü doymazlığıyla sindirilmişti.Bu pahalı ve sinir bozucu deneyimden sonra ekonomi yönetimi, Haziran 2022’ye
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 artışla 5.164,86 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 0,46 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselişle açılırken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile madencilik oldu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023- 2024 Eğitim Öğretim Yılı'nda özel okul zammının yüzde 65 olarak belirlendiğini açıkladı. Özel okul temsilcileriyle bir araya gelen Özer, ''ÜFE yerine TÜFE baz alacak şekilde belirleme kararı aldık'' diye konuştu. Geçen yıl özel okullar için zam oranı yüzde 36 ile sınırlandırılmıştı.
2022 yılı tüm ülke ekonomileri açısından en zor geçen yıllardan bir tanesi olarak akıllarda kalacak. Öyle ki hem pandeminin yarattığı arz-talep dengesizliklerinin hem de Rusya-Ukrayna Savaşı’na bağlı enerji krizinin olumsuz etkilerinin en yoğun hissedildiği yıl oldu. Ekonomi yönetimleri ve merkez bankaları çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Bu sorunların da en büyüğü ve hatta toplumlar üzerinde etkisi en çok hissedileni de enflasyondu.TÜRKİYE’NİN 2022 YILI ENFLASYONUABD ve AB ekonomileri
Enflasyon 2022 yılını beklentilerin altında tamamladı. Kasım ayında yüzde 84,39 olan yıllık enflasyon enerji maliyeti ve kur baskısının azalmasıyla aralık ayında 20 puan düşerek yüzde 64,27'ye geriledi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de 40 puanlık düşüşle 97,72’ye indi.