ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Irak’taki vatandaşlarına acil tahliye çağrısı

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, İran’a yönelik saldırılar ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle Irak’ta artan güvenlik risklerini neden göstererek, ülkedeki ABD vatandaşlarına acil tahliye çağrısında yaptı. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kritik görevde bulunmayan tüm hükümet personeline Irak’tan ayrılma talimatı verdiği belirtildi. Irak’taki ABD vatandaşlarına, mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri ve ayrılana kadar konakladıkları yerlerde kalmaları tavsiye edildi. Açıklamada ayrıca, güvenlik önlemleri kapsamında kişilerin pencerelerden uzak durmaları gerektiği uyarısı yinelendi.