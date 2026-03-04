Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Irak’taki vatandaşlarına acil tahliye çağrısı

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Irak’taki vatandaşlarına acil tahliye çağrısı

22:094/03/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak’ta artan güvenlik risklerini neden göstererek, ülkedeki vatandaşlarına acil tahliye çağrısında yaptı. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Başkonsolosluğu, ikinci bir duyuruya kadar tüm hizmetleri askıya aldığını bildiridi.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, İran’a yönelik saldırılar sırasında Irak’ta artan güvenlik riskleri ve silahlı çatışma tehdidi nedeniyle Irak’taki ABD vatandaşlarına acil tahliye çağrısında bulundu.


ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, İran’a yönelik saldırılar ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle Irak’ta artan güvenlik risklerini neden göstererek, ülkedeki ABD vatandaşlarına acil tahliye çağrısında yaptı. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kritik görevde bulunmayan tüm hükümet personeline Irak’tan ayrılma talimatı verdiği belirtildi. Irak’taki ABD vatandaşlarına, mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri ve ayrılana kadar konakladıkları yerlerde kalmaları tavsiye edildi. Açıklamada ayrıca, güvenlik önlemleri kapsamında kişilerin pencerelerden uzak durmaları gerektiği uyarısı yinelendi.


Konsolosluk hizmetleri askıya alındı

Gelişmeler doğrultusunda, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği ve ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda tüm rutin konsolosluk hizmetlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, başta Tahrir Meydanı ve 14 Temmuz Köprüsü çevresi olmak üzere çeşitli bölgelerde ABD karşıtı protestoların sürdüğü ve yeni gösteri çağrılarının yapıldığı hatırlatıldı. Bağdat’taki Yeşil Bölge’nin büyük ölçüde giriş ve çıkışlara kapatıldığına dikkat çekildi.




#Tahliye
#Irak
#Büyükelçilik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cemre düşme tarihleri 2026: Üçüncü cemre ne zaman toprağa düşecek?