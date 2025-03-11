Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
ABD'nin Ukrayna'ya desteği kesmesine Rusya'dan net yorum: Pembe gözlükleri takma...

ABD'nin Ukrayna'ya desteği kesmesine Rusya'dan net yorum: Pembe gözlükleri takma...

12:0711/03/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Peskov dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Peskov dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya çok sayıda silah sağladığını belirterek "Çıkarlarımızı savunmaya her zaman hazır olmalıyız." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da düzenlenen bir bilim konferansında konuşma yaptı. ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteğini durdurmasını değerlendiren Peskov, "Pembe gözlükleri takma konusunda acele etmemeliyiz. Her zaman en iyisini düşünerek en kötüsüne hazır olmalıyız. Çıkarlarımızı savunmaya her zaman hazır olmalıyız." diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya çok sayıda silah ve mühimmat sağladığını belirterek "O kadar çok silah sağlandı ki silah sevkiyatı durdurulsa bile Ukraynalılar aylarca savaşabilecek." değerlendirmesini yaptı. Starlink'in Ukrayna'da kapatılması ihtimalini de değerlendiren Peskov, Rus ordusunun bundan bağımsız olarak cephede ilerlediğine işaret ederek "(ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı) Elon Musk, tüm cihazlarını kapatsa da başka cihazlar devreye sokulacak." ifadesini kullandı. Rusya'ya karşı "vekalet savaşının" devam ettiğini belirten Peskov, 3 yıl içinde enformasyon savaşlarını yürütmede oldukça yetenekli hale geldiklerini dile getirdi.



#Rusya
#Ukrayna
#Kremlin

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
32. dönem POMEM mülakat sınav sonuçları için gözler Polis Akademisi Başkanlığı’nda