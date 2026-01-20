ABD'nin Venezuela ablukası devam ediyor: Çin'e giden petrolü kesti

Washington’ın Karayipler’deki saldırganlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun kaçırılmasıyla birlikte yeni bir boyuta taşındı ve bu süreçte ABD donanmasının Karayip Denizi’nde Venezuela'dan çıkan petrol tankerlerine helikopter destekli baskınlar düzenleyerek el koyduğu görüntüler dünya basınında “uluslararası korsanlık” olarak nitelendirildi. Karakas yönetimi bu tür müdahaleleri “hırsızlık ve kaçırma” olarak tanımlarken, petrol ihracatına yönelik ablukaya tepki gösterdi. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD’nin deniz ablukası ve yaptırım politikaları sonucu Venezuela’dan Çin ve Küba’ya ham petrol sevkiyatı fiilen durma noktasına geldi.

Değişimin boyutu rakamlarda da görülüyor. Çin, ABD müdahalesi öncesi Venezuela'dan günde yaklaşık 440 bin varil petrol ithal ederken, Küba günde yaklaşık 20 bin varil petrol alıyordu. Şimdi ise Venezuela petrolü ABD'nin sıkı kontrolü altında olduğundan, Pekin ve Havana'ya sevkiyat neredeyse tamamen dururken, tüm sevkiyatlar neredeyse tamamen Teksas, Mississippi ve Louisiana'daki Amerikan rafinerilerine yönlendiriliyor. Karayipler’de ABD askeri ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Venezuelalı süpertankerlere düzenlenen baskınlar, uluslararası sularda petrol yüküne el konulmasını içeriyor. Küba, yıllardır Venezuela’dan sağladığı ucuz ham petrol ile enerji ihtiyacının büyük kısmını karşılıyordu. Ancak ABD ablukasıyla birlikte Karayip adasına petrol gönderimi kesildi, ülkede yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve ekonomik baskılar artıyor. Havana henüz alternatif uzun vadeli tedarik yolları oluşturabilmiş değil. Küba'nın petrol ihtiyacında Meksika'nın yeni alternatif ülke olduğu değerlendiriliyor.