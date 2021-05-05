Afrin'de PKK/YPG'li teröristlerin bombalı saldırısında 5 çocuk yaralandı

Mili Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Masum çocukları hedef alacak kadar alçalan terör örgütü, Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin'de gerçekleştirdiği bombalı terör saldırısında 5 çocuğu yaraladı" ifadelerine yer verildi.
Terör örgütü PKK/YPG, insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Masum çocukları hedef alacak kadar alçalan terör örgütü, Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin’de gerçekleştirdiği bombalı terör saldırısında 5 çocuğu yaraladı. pic.twitter.com/Ir2LFzpWPS
Terör örgütü PKK/YPG, insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Masum çocukları hedef alacak kadar alçalan terör örgütü, Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin’de gerçekleştirdiği bombalı terör saldırısında 5 çocuğu yaraladı. pic.twitter.com/Ir2LFzpWPS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 5, 2021