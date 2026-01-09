Almanya'dan 'üçü bir arada' kınama: Aralarında İsrail de var

"Bunlar korku salmayı amaçlayan sembolik tehditlerdir ancak etkisizdirler. Rusya'nın bu konudaki davranışı çok açık. Rusya'nın, Ukrayna'nın (Vladimir) Putin'in konutuna saldırdığı yönündeki gerekçelendirmesi, olayı sadece bir manevra olarak ortaya koyuyor. Bu suçlama zaten çürütüldü."