Atina'dan AB'ye şantaj

Libya’da barış ve ateşkes için kritik gün yarın. Taraflar Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ev sahipliğinde Berlin’de düzenlenecek konferansta bir araya gelecek. Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac ile gayrimeşrû silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in de hazır bulunacağı konferansa ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo, İtalya, Mısır, Cezayir’in yanı sıra Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcileri katılacak. Türkiye’yi konferansta Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek. Rusya Devlet Başkanı Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konferansa katılacak liderler olacak. UMH Dışişleri Bakanlığı ise dün Almanya’nın Trablus Büyükelçiliğine bir mesaj göndererek Tunus ve Katar’ın da davet edilmesini istedi. Mesajda iki ülkenin Libya’nın güvenlik ve istikrarının tesisine katkı sağlayacağı vurgulandı. Daha önce Libya konusunda yürütülen Berlin süreci kapsamında çalışma düzeyinde 5 toplantı yapılmıştı.

Hafter

ATİNA’DAN AB’YE TEHDİT

Konferansa davet edilmeyen Yunanistan ise girişimlerini son ana kadar sürdürdü. Hafter önceki akşam apar topar Atina’ya çağrıldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gece saatlerinde Yunanistan’a giden Hafter’i kaldığı otelde ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi. Dendias dün öğle saatlerinde de darbeci general Hafter’le resmi görüşmesini yaptı. Toplantının ardından konuşan Yunan bakan, “Berlin’deki konferansta Hafter’e yapıcı olmasını önerdik. Libya’da güvenliği sağlamaya teşvik ettik” dedi. Hafter daha sonra Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından kabul edildi. Darbeci Hafter’i ağırlayan Atina yönetimi aynı gün Türkiye’nin meşrû UMH ile yaptığı anlaşmaları hedef alarak Avrupa Birliği’ni tehdit etti. Miçotakis, sözkonusu mutabakatların yasal olmadığını iddia ederek, anlaşmaların iptal edilmemesi halinde AB kapsamındaki hiçbir anlaşma ve çözüme onay vermeyeceklerini ileri sürdü.

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Keskin nişancı katliamı

Trablus’ta ateşkesin başladığını duyan Libyalılardan bazısı evlerini terk edip daha güvenli bölgelere gitmeye çalıştıkları esnada saldırıya uğruyor. Hafter güçlerine bağlı keskin nişancılar, pek çok sivili arabasındayken vuruyor.

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Trablus dış mahallelerinin yol kenarlarında Hafter güçlerince öldürülenlerin cesetlerine rastlanıyor.

Almanya ve Rusya’ya ‘ateşkese uyacağım’ sözü veren terörist Hafter, Libya’da saldırılarına devam ediyor. Başkent Trablus’ta ateşkesi fırsat bilerek çatışma bölgelerinden kaçmak isteyen siviller keskin nişancılar tarafından doğrudan hedef alınıyor. Kurşun isabet eden sivilleri hastaneye kaldırmak isteyen Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerine de ateş açılınca yaralılar sokak ortasında hayatını kaybediyor. Mini İHA’larla çekilen görüntülerde, içerisinde cansız bedenlerin bulunduğu araçlara onlarca kurşun sıkıldığı görüldü. UMH Ordu Sözcüsü Muhammed Kununu, “Hafter, evlerinden ayrılmak isteyen sivilleri vuruyor. Bizim kuvvetlerimiz ölü ve yaralılara müdahale etmek istedi ama keskin nişancılar onlara da saldırdı. 2’si kadın 6 kişiyi öldürdüler. Ölülere bile kurşun sıktılar” dedi. Hafter güçleri diğer saldırısını ise başkent Trablus’un güneyindeki havalimanı yolunda bulunan Brega Petrol Pazarlama Şirketi’nin deposuna düzenledi. Havan saldırılarıyla hedef alınan depoda kamyonlardan bazısı alev alev yandı. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Hafter’in saldırıları nedeniyle 350 bini aşkın Libyalı, evini terk etti. Saldırılarda bini aşkın sivil de hayatını kaybetti.

PUTİN HAFTER’DEN VAZGEÇMİYOR

Ateşkes için geldiği Moskova’yı 14 Ocak sabahı hiçbir şey imzalamadan terk ederek Putin ve ekibini zor duruma düşüren darbeci Hafter, Rusya’ya ‘özür’ mektubu gönderdi. Barış görüşmelerini sürdürmek için Rusya’yı ziyaret etmek istediğini bildiren Hafter, mektubunda “Libya’da barışın sağlanmasına yönelik Moskova’da yürütülen görüşmeler için teşekkür ediyoruz ve bunu tümüyle destekliyoruz. Başlayan müzakere sürecine devam etmek üzere davetinizi kabul ederek Rusya’yı ziyaret etmeye hazırız” ifadelerini kullandı. Sözkonusu mektubun Kremlin Basın Servisi tarafından sızdırılması, kendisini yarıyolda bırakmasına rağmen Putin’in Hafter’e destekten vazgeçmeyeceğine işaret olarak yorumlanıyor.

Korkut’acak

Korkut

Türkiye, Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin ‘acil hava savunma sistemi’ çağrısına cevap verdi. Yapılan askeri anlaşmalar doğrultusunda TSK envanterindeki ABD menşeili ‘Hawk’ bataryaları ile yerli üretim ‘Korkut’ bölgeye sevk edildi. Bu sistemler, BAE ve Mısır uçaklarının saldırıları altındaki Trabluslulara kısa vadede çözüm olacak. Orta irtifa hava savunma sistemi Hawk, 18 km irtifada hedefini 35 kilometre takip edebiliyor. Yerli ve milli üretim Korkut ise alçak irtifa hava savunmasında füze, İHA ve helikopterlere karşı etkili. Hedefini otonom radarıyla takip edip 4 km irtifada vurabilen Korkut’un menzili, akıllı mühimmat kullanıldığı takdirde daha da artabiliyor.