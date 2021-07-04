Dünya Bidenın, İsrail Cumhurbaşkanı Özel Kaleminin önünde diz çöktüğü fotoğraf sosyal medyada gündem oldu
AMERİKA

Biden'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Özel Kaleminin önünde diz çöktüğü fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Özel Kalemi Rivka Ravitz'in önünde diz çöktüğü fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan bu, Rivlin'in cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı son yurtdışı gezisiydi. Zira Rivlin cumhurbaşkanlığı koltuğunu 7 Temmuz'da Isaac Herzog'a bırakmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi AA
Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Özel Kaleminin önünde diz çöktü
Biden'ın diz çöktüğü an.

İsrail basını, Rivlin'in 28 Haziran Pazartesi Beyaz Saray'a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında çekilen yeni bir fotoğrafı servis etti.

Fotoğrafta Biden, Rivlin'in Özel Kalemi Ultra Ortodoks Ravitz'in önünde diz çökerken görülüyor.

Haftanın fotoğrafı

Rivlin'in, Biden'a Ravitz'in 12 çocuk annesi olduğunu söylediği ve bunun üzerine Biden'ın, Ravitz'in önünde diz çöktüğü belirtildi.

Fotoğraf Amerikalı kullanıcılar arasında da sosyal medyada hızla yayıldı, çok sayıda kişi söz konusu kare için "haftanın fotoğrafı" yorumunu yaptı.

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