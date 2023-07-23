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Dünya

Biri 400 yıllık iki cami için skandal karar: Hindistan'da İslamofobi yine hortladı

Ülkedeki Müslümanlara yönelik saldırıların sık sık yaşandığı Hindistan'da skandal bir karar çıktı. İslamofobinin sürekliği körüklendiği ülkede Hindistan Kuzey Demiryolları İdaresi, biri 400 yıllık iki caminin 15 gün içinde yıkılması emri verdi. Camilerin "tren yolu hattı üzerine yasa dışı inşa edildiği" iddiasında bulunan İdare, camilerin 15 gün içerisinde yıkılmazsa cami yönetimlerinin "ağır sonuçlarla" karşılaşacağını ileri sürerek tehdit söylemlerinde bulundu.

20:47 . 23/07/2023 Pazar
AA
Hindistan Demiryolları, Yeni Delhi'deki 2 cami için "15 gün içinde yıkım" emri verdi.

Hindistan Demiryolları, Yeni Delhi'deki 2 cami için "15 gün içinde yıkım" emri verdi.

Hindistan Kuzey Demiryolları İdaresi, demir yolu hattı üzerinde bulundukları gerekçesiyle başkent Yeni Delhi'deki iki caminin 15 gün içinde yıkılması emri verdi.

India Today'in haberine göre, İdareden yapılan açıklamada, Bengali Market Camisi ve Babar Şah Takiye Camisi'nin "tren yolu hattı üzerine yasa dışı inşa edildiği" belirtildi.

Açıklamada, söz konusu camilerin 15 gün içinde yıkılması gerektiği, aksi halde cami yönetimlerinin "ağır sonuçlarla" karşılaşacağı belirtildi.

400 yıllık camiyi hedef aldılar

Babar Şah Takiye Camisi'nin Sekreteri Abdul Gaffar, yaptığı açıklamada, caminin yaklaşık 400 yıllık olduğunu belirtti.

Mescid Komitesi de her iki caminin de yüzlerce yıllık olduğuna işaret ederek, Demiryolu İdaresinin iddialarını reddetti.



#Hindistan
#Cami
#Yıkım Kararı
#İslamofobi
2 saat önce
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