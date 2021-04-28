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Dünya CENTCOM komutanına Türkiyenin artan askeri kabiliyetleri soruldu Değerli bir NATO ortağımız
AMERİKA

CENTCOM komutanına Türkiye'nin artan askeri kabiliyetleri soruldu: Değerli bir NATO ortağımız

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, Türkiye’nin bölgede, özellikle de Suriye ve Libya’da artan askeri kabiliyetlerinin ABD'ye etkisine dair bir soruya net cevap vermekten kaçındı. "Türkiye değerli bir NATO ortağımız" diyen McKenzie sözlerinin devamında NATO Zirvesi'nde planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkiler için olumlu olacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
CENTCOM komutanına Türkiyenin artan askeri kabiliyetleri soruldu: Değerli bir NATO ortağımız
Kenneth McKenzie

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Washington merkezli American Enterprise Institute (AEI) adlı düşünce kuruluşunda, Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin artan askeri kabiliyeti soruldu

Türkiye’nin bölgede, özellikle de Suriye ve Libya’da artan askeri kabiliyetlerinin ABD için bölgesel dinamikleri etkileyip etkilemediğine ilişkin bir soruya McKenzie, “Öncelikle Türkiye uzun zamandan beri değerli bir NATO ortağımızdır. Türkiye ile 5. Madde (NATO Anlaşması'nın) üzerine kurulu ilişkimiz var” yanıtını verdi.

"Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz"

McKenzie, Türkiye’nin Irak ve Suriye konusunda haklı güvenlik kaygılarının olduğunu ve bunu anladıklarını belirterek "Türkiye ile yapmaya çalıştığımız şey, mutabakat kurabileceğimiz alanları artırmaktır. Anlaşmazlıklarınız olsa da dost olmaya devam edebilirsiniz. Türkiye ile anlaşmazlık yaşadığımız alanlar var ama bu konuda iyi bir işaret var ki iki başkan NATO’da görüşecekler, sanırım gelecek ay. Bunun gelecek için oldukça olumlu olacağını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

NATO'nun 5. Maddesi nedir?

  • NATO'nun 5. Maddesi, bir ülkenin saldırıya uğraması durumunda diğer üye ülkelere saldırı düzenlenmiş kabul edilip ona göre karşılık verilmesini öngörüyor.

NATO Zirvesi'nde görüşme planlandı

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden, 23 Nisan'da konuşmuş, NATO Liderler Zirvesi'nde görüşme konusunda mutabık kalmışlardı.

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