Çin’den İsrail'e Gazze tepkisi: Saldırılar meşru müdafaa sınırını aştı

Çin’in taraflarla ateşkes için iletişim halinde olduğu ifade edilen açıklamada, “Çin, ateşkesin sağlanması ve savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla yoğun bir iletişim içindedir. En önemli öncelik, sivillerin güvenliğinin sağlanması, insani yardım kanallarının bir an önce açılması ve Gazze halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü çabanın gösterilmesidir. Çin, Filistin'e karşı yarım yüzyıldan fazla bir süredir devam eden tarihi adaletsizliğin devam edemeyeceğine inanmaktadır. Barış ve adalet yanlısı tüm ülkeler seslerini yükseltmeli ve 'iki devletli çözümün' bir an önce hayata geçirilmesini açıkça talep etmelidir” denildi.