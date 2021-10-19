Dünya Danimarka Suriyeli mültecileri ülkelerine gönderecek İmzalar meclise sunuldu
AVRUPA

Danimarka Suriyeli mültecileri ülkelerine gönderecek: İmzalar meclise sunuldu

Danimarka'da yaşayan Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesine karşı olan bir girişim, 50 bin imza topladı. Dilekçede, "Mültecileri Suriye'ye geri göndermesine izin veren yasayı değiştirmesini istiyoruz." denildi. Karar ülkede tartışmalara yol açtı.

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Danimarka Suriyeli mültecileri ülkelerine gönderecek: İmzalar meclise sunuldu
Danimarka'da Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesine karşı toplanan imzalar meclise sunuldu.

Danimarka'da yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmesine karşı olan bir girişim, topladığı 50 bin imzayı ülke parlamentosuna (Folleting) sundu.

Euronews'in haberine göre, dilekçe metninde "Folleting'in mevcut durumda Danimarka makamlarının mültecileri Suriye'ye geri göndermesine izin veren yasayı değiştirmesini istiyoruz." denildi.

İMZALAR İNCELENECEK

Kopenhag yönetimi, 2020 yazından bu yana Suriye başkentindeki Suriyelilerin dosyalarını "Şam'daki mevcut durum artık oturma iznini veya oturma izninin uzatılmasını haklı göstermiyor" diyerek yeniden incelemeye karar verdi.

ŞAM GÜVENLİ BÖLGE OLARAK KABUL EDİLDİ

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod da Suriye'de bazı yerlerde çatışmaların devam etmesine rağmen durumun farklı olduğu bölgeler bulunduğunu, başkent Şam dahil bu bölgelerin Danimarka makamları tarafından geri dönüş için güvenli bölge addedildiğini söylemişti.

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ÜLKEDE TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Danimarkalı siyasi sınıfın çoğunluğu tarafından desteklenen bu karar, ülkede tartışmaları beraberinde getirdi. Danimarka, yasal olarak, 'menşe ülkede, sivillere yönelik keyfi şiddet ve saldırılarla karakterize edilen özellikle ciddi bir durum' olması durumunda, süre sınırı olmaksızın geçici oturma izinleri veriyor.

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