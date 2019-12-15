Dünya Doğu Akdenizde bir kritik hamle daha İHAlar KKTCye ulaştı
AVRUPA

Doğu Akdeniz'de bir kritik hamle daha: İHA'lar KKTC'ye ulaştı

Türkiye'ye ait İHA ve SİHA'lar, 3 TIR’a yüklenmiş olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaştı. Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik eden İHA'lar yarından itibaren Geçitkale'den havalanacak.

Haber Merkezi DHA
İHA ve SİHA'lar yarından itibaren Geçitkale'den havalanacak.
İHA ve SİHA'lar yarından itibaren Geçitkale'den havalanacak.

KKTC Bakanlar Kurulu, İsrail'in Rumlara 8 İHA verdiği, Fransa ve İtalya'nın savaş gemilerini Kıbrıs'a gönderdiği bir dönemde, 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi yapılması kararı aldı.

Karar üzerine dün gece 3 TIR, İHA ve SİHA, Gazimağusa gümrüğünden KKTC'ye girdi. Geniş güvenlik önlemleri arasında gümrükten çıkan tırlar, 01.30 sıralarında KKTC'ye gönderildi.

ACİL KOD İLE İSTENDİ

Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik eden İHA'lar yarından itibaren Geçitkale'den havalanacak.

KKTC Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'den 'acil' koduyla Geçitkale'nin kullanılmasının istendiğini belirterek, ''Bu istek karşısında hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin güvenliği için adım atıldı'' demişti.

  • Geçitkale Havaalanı'nda, savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında, pist de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildi. Alanla ilgili olarak alt ve üst yapının düzeltilmesi konusunda çalışmalar da yapılacak.

İHA'lara yeni yuva: Bölgede kuş uçurmayacaklar
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İHA'lara yeni yuva: Bölgede kuş uçurmayacaklar
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumak adına kritik adımlar atmaya devam ediyor. KKTC, Geçitkale Havaalanı'nı Türk İHA ve SİHA'ların kullanımına tahsis etti. Dalaman'dan kalkan insansız hava uçakları yarından itibaren Geçitkale'yi kullanacak. Sondaj gemilerinin güvenliği de buradan sağlanacak.
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