Dua Lipa İsrail yanlısı menajerini kovdu

04:0023/09/2025, Salı
G: 23/09/2025, Salı
Filistin’e verdiği destekle bilinen ünlü şarkıcı Dua Lipa, İsrail yanlısı menajeri David Levy ile yollarını ayırdı. Levy, İngiltere’deki Glastonbury Festivali’nde sahne alacak Filistin yanlısı rap grubu Kneecap’in katılımını engellemek istemişti.

Filistin’e verdiği destekle bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, İsrail yanlısı girişimleri nedeniyle menajeri David Levy ile yollarını ayırdı. Ayrılığın nedeni, Levy’nin İngiltere’nin Pilton, Somerset bölgesinde Glastonbury şehrinde yapılacak olan Glastonbury Festivali’nde sahne alacak Filistin yanlısı rap grubu Kneecap’in katılımını engellemeye yönelik bir girişimde bulunması oldu. Levy, festival yönetimine gönderilen bir mektuba imza atarak Kneecap’in programdan çıkarılmasını talep etmişti. Bu tutum, uzun süredir Filistin’e verdiği destekle bilinen Dua Lipa’nın tepkisini çekti. Sanatçı, menajerinin bu tavrının kendi değerleriyle bağdaşmadığını belirterek iş birliğini sonlandırdı.


GEÇMİŞTE DE FİLİSTİN’İ DESTEKLEDİ

Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, geçmişte sosyal medya paylaşımlarıyla İsrail’in Filistin’deki politikalarını açıkça eleştirmiş ve Filistin halkına destek mesajları vermişti. Bu nedenle menajerinin tutumu kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, sanatçının aldığı karar hayranları tarafından “tutarlı” ve “cesur” bir adım olarak değerlendirildi.


