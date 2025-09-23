Dua Lipa İsrail yanlısı menajerini kovdu

Filistin’e verdiği destekle bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, İsrail yanlısı girişimleri nedeniyle menajeri David Levy ile yollarını ayırdı. Ayrılığın nedeni, Levy’nin İngiltere’nin Pilton, Somerset bölgesinde Glastonbury şehrinde yapılacak olan Glastonbury Festivali’nde sahne alacak Filistin yanlısı rap grubu Kneecap’in katılımını engellemeye yönelik bir girişimde bulunması oldu. Levy, festival yönetimine gönderilen bir mektuba imza atarak Kneecap’in programdan çıkarılmasını talep etmişti. Bu tutum, uzun süredir Filistin’e verdiği destekle bilinen Dua Lipa’nın tepkisini çekti. Sanatçı, menajerinin bu tavrının kendi değerleriyle bağdaşmadığını belirterek iş birliğini sonlandırdı.