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Dünya böyle mucizeye nadir şahit oldu: Alaska'da düşen uçağın kanadında üç kişi sağ olarak bulundu

Dünya böyle mucizeye nadir şahit oldu: Alaska'da düşen uçağın kanadında üç kişi sağ olarak bulundu

10:0526/03/2025, Çarşamba
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Sağlık görevlilerinin bulduğu, baba ve kızlarının yaşaması 'mucize' olarak değerlendirildi.
Sağlık görevlilerinin bulduğu, baba ve kızlarının yaşaması 'mucize' olarak değerlendirildi.

Alaska'da düşen uçağın pilotu ve iki kızı eksi 20'lere varan soğukta hayatta kalmayı başarabildi.

Alaska'da oldukça ilginç bir olay yaşandı. Piper PA-12 Super Cruiser, Soldotna'dan Kenai Yarımadası'ndaki Skilak Gölü'ne doğru bir gezi turundayken kayboldu. Kayıp olarak bildirilen uçakta 3 kişi sağ olarak kurtulmayı başardı. Düştüğü anlaşılan uçağın kanadında 12 saat kurtarılmayı bekleyen pilot ve iki genç kızı, Alaska Ordusu Ulusal Muhafızları tarafından bulundu. Yer belirleme sinyali olmayan kayıp uçağı aramak için harekete geçen pilorlar, buzulun ucuna yakın Tustumena Gölü'ne doğru yöneldi ve uçağın enkazını gördü. Associated Press'e konuşan Terry Godes, “Bunu görmek kalbimi kırdı ama aşağıya doğru yaklaştıkça kanadın üstünde üç kişi olduğunu görebildim” dedi. “Hayattaydılar, tepki veriyorlardı ve hareket ediyorlardı" diyen Godes, kendisine el salladıklarını da söyledi.


GECE SICAKLIĞI EKSİ 20


Alaska Eyalet Polisi, üç kişinin hayati tehlike arz etmeyen yaralarla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Godes, uçağın batmamasından, kurtulanların kanadın üstünde kalabilmesine ve gece eksi 20'lere düşen sıcaklıklarda hayatta kalmalarına kadar pek çok mucizenin gerçekleştiğini söyledi. Godes, “Uzun, soğuk, karanlık ve ıslak bir geceyi planlamadıkları bir uçağın kanadının üstünde geçirdiler” dedi.



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