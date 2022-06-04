Dünya Dünya Ticaret Örgütünde bir ilk Ülkemizin adı Türkiye şeklinde kullanıldı
AVRUPA

Dünya Ticaret Örgütü'nde bir ilk: Ülkemizin adı 'Türkiye' şeklinde kullanıldı

Birleşmiş Milletlerin (BM) yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmesinin ardından İsviçre'nin Cenevre kentindeki Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) ülke ismi ilk kez "Türkiye" şeklinde kullanıldı.

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Haber Merkezi AA
Dünya Ticaret Örgütünde bir ilk: Ülkemizin adı Türkiye şeklinde kullanıldı
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DTÖ 12. Bakanlar Konferansı (MC12) arifesinde düzenlenen oturumda, ülke isminin ilk kez "Türkiye" şeklinde kullanıldığı belirtildi.

Oturuma, Türkiye'nin DTÖ nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy da katıldı.

Birleşmiş Milletler Türkiye'nin yabancı dillerdeki adını değiştirdi
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Birleşmiş Milletler Türkiye'nin yabancı dillerdeki adını değiştirdi

TÜRKİYE OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

BM, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

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