Dünya Ticaret Örgütü'nde bir ilk: Ülkemizin adı 'Türkiye' şeklinde kullanıldı

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CİMER Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Yönetmeliği ile kurum ve kuruluşlara CİMER aracılığıyla yapılacak başvuruların değerlendirilip yanıtlanması ve bu amaçla oluşturulan CİMER Kapısı'nın işleyişine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.