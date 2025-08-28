Gazze'de can kaybı 62 bin 966'ya yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmayı sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 71 kişinin hayatını kaybettiği ve 339 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Son saldırılar ile İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 62 bin 966’ya, yaralananların sayısının ise 159 bin 266’ya yükseldiği belirtildi. Açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana 11 bin 121 kişinin hayatını kaybettiği, 47 bin 225 kişinin yaralandığı ifade edildi.