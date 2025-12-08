Gazzeli çocukların gözlerinde Allah’ı buldum

İşgalci İsrail'in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği soykırım karşısında Filistinlilerin onurlu duruşundan etkilenerek İslam’ı seçen dünyaca ünlü ABD’li boksör Jeff Monson, Yeni Şafak’a Müslüman olma hikayesini anlattı. Yaklaşık bir yıl önce Rusya’da Gazze’den yeni getirilen Filistinli mültecilerle buluşan Monson, o anların hayatındaki kırılma noktası olduğunu söyledi. Monson o anları şu sözlerle anlattı: “Hayatları yıkıldıktan sadece üç gün sonraydı. 25 çocuk ve yaklaşık 10 ebeveyn ailelerini kaybetmişlerdi. Onlara ‘Ne istiyorsunuz? Gazze’ye dönmek mi, intikam mı?’ diye sorduk. Çocuklar, ‘Biz barış istiyoruz. İsrail’in de bizimle aynı Allah’a inandığımızı anlamasını istiyoruz. Allah’ın barış istediğine inanıyoruz; hepimiz kardeşiz’ dediler. Bu sözler beni ağlattı. O an çocukların gözünde Allah’ı bulduğumu anladım.”

BANA ALLAH’I YENİDEN TANITTILAR

Filistinli çocukların kalplerinde sevgiyi, merhameti ve Allah’ı gördüğünü söyleyen Monson, “Birkaç ay sonra Müslüman oldum. Beş vakit namaz gibi tüm ayrıntıları yerine getirmeye her zaman mükemmel şekilde uymasam da İslam’ın gerekliliklerine şu an alışmaya çalışıyorum. İslam insanlara merhametle yaklaşmak gerektiğini savunuyor, bu çocuklar merhameti ve Allah’ı yeniden tanıttılar bana ve bu yüzden Müslüman oldum” diye konuştu.

ARADIĞIM CEVABI BULDUM

Spor kariyeri boyunca kendisine destek olan insanların emeğini unutmadığını dile getiren Monson, artık tüm yaşamını insanlara yardım etmeye adadığını ifade etti. Katolik bir ailede büyüdüğünü ancak gençlik yıllarında inancına dair birçok sorunun ortaya çıktığını ifade eden Monson, kutsal metinleri uzun süre incelemesine rağmen bulamadığı cevabı, Rusya’ya Gazze’den yeni gelen Filistinli mültecilerde bulduğunu dile getirdi.

NAZİLERİN YAPTIKLARINI YAPIYORLAR

Gazze’de yaşananların dünyada nasıl bir algı kırılması oluşturduğunu hatırlatan Monson, “Bugün Siyonistlerin uyguladığı politikaların, geçmişte Nazilerin Yahudilere yaptıklarını hatırlatan bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Gazze’de bombalanmış bölgelerin çocuklara gezdirildiğini ve bunun propaganda amaçlı kullanıldığını medyadan takip ediyoruz. Çocuklara ‘Bakın, bunlar hayvan; hak ettikleri şey bu’ denildiğini duyuyoruz. Böyle büyüyen bir çocuğun karşı tarafa merhamet, sevgi ya da empati göstermesi nasıl mümkün olabilir?” diye konuştu. İnsanlık bilincinin yeniden hatırlatılması gerektiğini vurgulayan Monson, “Birbirimizi yeniden insan olarak görmeyi, insanlığın değerini öğretmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Umarım yaşanan bu büyük felaket, dünyaya Gazze’de ölenlerin hayvan değil, insan olduğunu hatırlatır” değerlendirmesi yaptı.

BASKILAR YILDIRAMAYACAK

Filistin’e verdiği destek nedeniyle çeşitli baskılarla karşılaştığını ifade eden Monson, Filistin’in devlet olarak tanınması için girişimde bulunmasının ardından hükümetten sert tepkiler aldığını, susturulmaya çalışıldığını ve bunun siyasi kariyerini olumsuz etkilediğini vurguladı. İsrail ve Ukrayna’dan aldığı ölüm tehditlerine rağmen geri adım atmadığını söyleyen Monson, “Bunları umursamıyorum ama siyasi hayatımı etkilediği kesin” ifadelerini kullandı.

DÜNYA KONUŞUYOR

Gazze halkının dünya kamuoyunun adalet ve direniş algısını değiştirmede kritik bir rol oynadığını vurgulayan Monson sözlerini şöyle sürdürdü: "7 Ekim öncesinde Filistin Batı’da neredeyse görünmez oldu. Ancak Gazze’de yaşanan büyük yıkım dünyanın gözünü açtı. Bugün dünya Filistin’i konuşuyorsa, bu onların fedakarlığı sayesinde."







