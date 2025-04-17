Hamas'tan İsrail'e misilleme: 3 Merkava tankını füzelerle hedef aldık

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri ise Hamas'ın silah bırakmasını içeren ateşkes teklifinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Direnişin silahları milyon kere kırmızı çizgimizdir" açıklamasında bulunmuştu. "Teslim olmak Hamas hareketi için bir seçenek değildir. Halkımızın iradesinin kırılmasını kabul etmeyeceğiz" diyen Ebu Zuhri, "Hamas teslim olmayacak, beyaz bayrak çekmeyecek ve işgale karşı tüm baskı kartlarını kullanacak" demişti.