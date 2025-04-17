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Hamas'tan İsrail'e misilleme: 3 Merkava tankını füzelerle hedef aldık

Hamas'tan İsrail'e misilleme: 3 Merkava tankını füzelerle hedef aldık

07:5717/04/2025, Perşembe
IHA
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'ndan İsrail'e misilleme. (Foto: Arşiv)
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'ndan İsrail'e misilleme. (Foto: Arşiv)

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, son 24 saatte İsrail ordusuna ait 3 Merkava tankının füzelerle hedef alındığını açıkladı.

Gazze'de ateşkesi tek taraflı olarak bozarak katliamlarına yeniden hız kazandıran İsrail'e Hamas'tan misilleme geldi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah mahallesinde bulunan El-Vefa Hastanesi yakınlarında İsrail ordusuna ait 3 Merkava tankının Yasin 105 füzeleriyle hedef alındığı bildirildi. İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail ateşkesi bozmuştu

İsrail, Gazze'de sağlanan ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozarak sivillere yönelik saldırılarına yeniden hız kazandırmıştı. İsrail'in Mısır aracılığıyla Hamas'a ilettiği yeni ateşkes teklifinde silah bırakma şartının yer aldığı kamuoyuna yansımıştı.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri ise Hamas'ın silah bırakmasını içeren ateşkes teklifinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Direnişin silahları milyon kere kırmızı çizgimizdir" açıklamasında bulunmuştu. "Teslim olmak Hamas hareketi için bir seçenek değildir. Halkımızın iradesinin kırılmasını kabul etmeyeceğiz" diyen Ebu Zuhri, "Hamas teslim olmayacak, beyaz bayrak çekmeyecek ve işgale karşı tüm baskı kartlarını kullanacak" demişti.



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