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Hindistan'da hava saldırısı sirenleri test edildi

Hindistan'da hava saldırısı sirenleri test edildi

17:029/05/2025, Cuma
AA
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Yeni Delhi'de, hükümet binasının tepesine yerleştirilen hava saldırısı sireni test edildi.
Yeni Delhi'de, hükümet binasının tepesine yerleştirilen hava saldırısı sireni test edildi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, bir hükümet binasının tepesine yerleştirilen hava saldırısı sireni yetkililer tarafından test edildi. Sirenin, olası bir hava saldırısına karşı erken uyarı amacıyla kurulduğu belirtildi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, bir hükümet binasının tepesine yerleştirilen hava saldırısı sireni yetkililer tarafından test edildi.

Sirenin, olası bir hava saldırısına karşı erken uyarı amacıyla kurulduğu belirtildi.



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