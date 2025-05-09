Hindistan'da hava saldırısı sirenleri test edildi

Yeni Delhi'de, hükümet binasının tepesine yerleştirilen hava saldırısı sireni test edildi.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, bir hükümet binasının tepesine yerleştirilen hava saldırısı sireni yetkililer tarafından test edildi. Sirenin, olası bir hava saldırısına karşı erken uyarı amacıyla kurulduğu belirtildi.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, bir hükümet binasının tepesine yerleştirilen hava saldırısı sireni yetkililer tarafından test edildi.
Sirenin, olası bir hava saldırısına karşı erken uyarı amacıyla kurulduğu belirtildi.
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