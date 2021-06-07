Dünya Hükümet krizi kaosa dönüşüyor İsrailde suikastlar dönemi mi?
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Hükümet krizi kaosa dönüşüyor: İsrail’de suikastlar dönemi mi?

Netanyahu’nun iktidarına son verecek sekiz partili koalisyon ilanı İsrail’de kaosa yol açtı. İç İstihbarat Servisi (Şin Bet) Başkanı, koalisyonu hedef alan tahrikin ‘kişilere zarar verme noktasına ulaşabileceğini söyledi. Bu sözler suikast uyarısı olarak yorumlanıyor. 1995’te dönemin Başbakanı Rabin’in öldüğü suikast öncesinde de Şin Bet benzer açıklama yapmıştı. İsrail medyası tehdit nedeniyle bazı vekillerin dışarı çıkamadığını yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hükümet krizi kaosa dönüşüyor: İsrail’de suikastlar dönemi mi?
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İsrail siyasetinde geçen hafta, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iktidarına son verecek sekiz partili koalisyonun kurulduğunun ilan edilmesiyle artan gerilim ve kaosun kanlı şiddet olaylarına dönüşebileceği değerlendiriliyor. Önceki gün İsrail İç İstihbarat Servisi (Şin Bet) Başkanı Nadav Argaman’ın kamuoyuna açık yaptığı uyarı, siyasi suikastlara varacak olayların gerçekleşebileceğini ortaya koydu.

Nadav Argaman
Nadav Argaman

Argaman özellikle sosyal medyada yeni kurulan koalisyonu hedef alan şiddet ve tahrikin dozuna dikkati çekerek, kişilere zarar verme noktasına ulaşabileceği uyarısında bulundu. İsrail medyası, Şin Bet Başkanı’nın üstü kapalı yaptığı açıklamayı, bazı siyasilere yönelik suikast girişimi uyarısı olarak değerlendirdi. Medyada çıkan haberlerde, 1995’te dönemin İsrail Başbakanı İzak Rabin’in hayatını kaybetmesine neden olan suikast öncesi de eski Şin Bet Başkanı Carmi Gilon’un, ana muhalefet görevini yürütmekte olan Binyamin Netanyahu’ya benzer bir uyarıda bulunduğu belirtildi.

Tehditlerin sadece sosyal medyayla sınırlı kalmadığı, yeni koalisyona destek veren milletvekillerinin posterlerinin yakıldığı ya da öldüklerine dair sahte haberlerin paylaşıldığı da aktarıldı. Aşırı sağcı Yahudi gruplar tarafından ölüm tehditleri alan Yamina Partisi’nin altı milletvekilinden bir kısmının evlerinden dışarı çıkamadığı, Şin Bet’in, sekizli koalisyona son anda destek veren Naftali Bennett’in korumasını üstlendiği, yine müttefiği Ayeled Shaked’e de Knesset (İsrail Meclisi) tarafından ekstra güvenlik sağlandığı belirtildi. Halihazırda Yamina Partisi’nin 6 milletvekilinden 4’üne, aldıkları ölüm tehditleri nedeniyle üst düzey koruma sağlandığı kaydedildi.

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