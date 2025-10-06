Yeni Şafak
İDDEF’ten ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim seti hediyesi

İDDEF, ‘İlme Kalem Ol’ eğitim destek projesi kapsamında Afrika kıtası başta olmak üzere mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve kıyafet yardımında bulundu.
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, her sene olduğu gibi bu yılki eğitim öğretim döneminin başında Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu’daki medreselerinde ücretsiz eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımıyla birlikte içerisinde çanta, defter, kalem, silgi ve kalemtıraş gibi malzemelerin bulunduğu kırtasiye seti hediye ediyor.

Hayırseverler ‘İlme Kalem Ol’ eğitim projesi kapsamında 1250 TL bağış yaparak mazlum ve mağdur diyarların çocuklarına umut olurken, ilk etapta 550 öğrencinin yüzü güldürdü.



İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Eğitim faaliyetlerimizi 55 ülkede, 100 eğitim merkezi ve 55 medresede görev yapan 400’ü aşkın hocamız ve 12 bini geçen öğrenciyle kararlılıkla yürütürken, yoksulluk ve insani krizlerle mücadele eden bölgelerdeki çocukların ve gençlerin bilgiye ve eğitime erişimini güçlendiriyoruz. Bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim yardımlarımız kapsamında ihtiyaç sahibi kardeşlerimize okul seti hediye ediyoruz. Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu’da çocuklara içerisinde kalem, silgi, defter, cetvel, kalemtıraş gibi malzemelerin olduğu okul çantası ve kıyafet dağıtımı yaptık. Hayırseverlerimizin desteğiyle şu ana kadar 550 öğrenci kardeşimizin eğitimine eksiksiz ve sevinç içinde başlamasına vesile olduk” denildi.



Dünyadaki eğitim krizine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eğitim, tüm insanların kolay ve adil bir şekilde erişmesi gereken temel bir insan hakkıdır. Ancak bugün milyonlarca çocuk ve genç bu haktan mahrum yaşamaktadır. Dünya genelinde 6-18 yaş aralığında yaklaşık 250 milyon çocuk ve genç okula gidememektedir. Sadece Sahra Altı Afrika ülkelerinde ise yaklaşık 100 milyon çocuğun eğitim imkânı bulunmamaktadır. Özellikle Afrika kıtasında temin edilmesi zor ve maliyeti yüksek olan kırtasiye malzemeleri, öğrencilerin en önemli ihtiyaçlarını karşılarken onlara geleceğe umutla bakma fırsatı sunmaktadır.”



Hayırseverler, talebelerin kıyafet, çanta, kalem, silgi, kalemtıraş ve defter gibi ihtiyaçlarının karşılandığı projeye, www.iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/FAST/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek ya da 0212 6210065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor.

