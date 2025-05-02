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İran'a açık tehdit

İran'a açık tehdit

04:002/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Pete Hegseth
Pete Hegseth

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’ten Yemen’deki Husilere destek veren İran’a çok sert uyarı geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden "İran’a mesaj" başlıklı bir paylaşım yapan Hegseth, "Husilere verdiğiniz ölümcül desteği görüyoruz. Ne yaptığınızı çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı. İran’ın "Amerikan ordusunun neler yapabileceğini çok iyi bildiğini" kaydeden Hegseth, Tahran’ın bu konuda "daha önce uyarıldığını" hatırlattı. İran’ın Yemen’deki Husilere verdiği desteğin cezasız kalmayacağını ifade eden Hegseth, "Sonuçlarına, bizim seçeceğimiz zaman ve yerde katlanacaksınız" tehdidinde bulundu.


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