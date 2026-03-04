Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran'ın Londra Büyükelçisi Mousavi Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

İran'ın Londra Büyükelçisi Mousavi Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

21:104/03/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran'ın Londra Büyükelçisi Seyed Ali Mousavi, Orta Doğu’daki gelişmelerle ilgili olarak İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere’nin önceliğinin bölgedeki vatandaşlarının güvenliğini korumak olduğu mesajını ilettiği belirtildi.

İran'ın Londra Büyükelçisi Seyed Ali Mousavi, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'in, İran'ın Londra Büyükelçisi Mousavi'yi bakanlığa çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, "İran rejiminin bölgeyi daha geniş bir çatışmaya çekmeye çalışan ve kendilerine saldırmamış ülkelere saldıran, tansiyonu artıran davranışlarının ardından büyükelçi bakanlığa çağırıldı. Bu, bölgenin güvenliğine ve bölgedeki yüz binlerce İngiliz vatandaşına açık bir tehdit oluşturmaktadır. İran, eylemlerinden sorumlu tutulmalıdır." ifadeleri yer aldı.

İngiltere'nin önceliğinin bölgedeki vatandaşların yaşamlarını ve ulusal güvenliği korumak olduğu da büyükelçiye bildirildi.


#İran
#İngiltere
#büyükelçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cemre düşme tarihleri 2026: Üçüncü cemre ne zaman toprağa düşecek?