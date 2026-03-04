İran'ın Londra Büyükelçisi Mousavi Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Açıklamada, "İran rejiminin bölgeyi daha geniş bir çatışmaya çekmeye çalışan ve kendilerine saldırmamış ülkelere saldıran, tansiyonu artıran davranışlarının ardından büyükelçi bakanlığa çağırıldı. Bu, bölgenin güvenliğine ve bölgedeki yüz binlerce İngiliz vatandaşına açık bir tehdit oluşturmaktadır. İran, eylemlerinden sorumlu tutulmalıdır." ifadeleri yer aldı.