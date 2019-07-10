Dünya İşgalci İsrail vahşeti 2019un ilk yarısında 16 çocuğu şehit etti
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İşgalci İsrail vahşeti: 2019'un ilk yarısında 16 çocuğu şehit etti

İsrail işgal devleti, Gazze'de yılın ilk yarısında 16 çocuğu şehit ederken bin 223 çocuğu ise yaraladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv: İsrail işgal devleti, Filistinli çocukları hedef alıyor
Arşiv: İsrail işgal devleti, Filistinli çocukları hedef alıyor

İsrail, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde bu yılın ilk yarısında 16 çocuğu şehit etti.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin yayımladığı rapora göre, İsrail 2019 yılının ilk yarısında 16 çocuğu şehit etti, bin 223 çocuğu ise yaraladı.

Çocukların çoğunluğunun Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katıldıkları sırada ölüm ve yaralanmaya maruz kaldığı aktarılan raporda, 17 çocuğun ise İsrail güçleri tarafından aynı dönemde gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde sistematik olarak insan hakları ihlalleri yaptığına işaret edilen raporda, veriler aracılığıyla 2019'un ilk yarısında çocukların öldürülmesi ve yaralanması vakalarındaki artışın gözler önüne serildiği kaydedildi.

Çocukların çatışma kaynaklı saldırılardan en çok etkilenen kesim olduğu vurgulanan raporda, İsrail'in ihlallerini sürdürmesinin, uluslararası toplumun işgal altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin topraklarında yaşayan sivillere yönelik ahlaki ve yasal yükümlülüklerini yerine getirememesinin doğal bir yansıması olduğu savunuldu.

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