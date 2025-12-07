Yeni Şafak
İşgalciden yeni ayrım duvarı

04:007/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Terör devleti İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’yı izole edecek yeni bir ayrım duvarının inşası için harekete geçti.
İsrail meclisi Knesset’te de ekim ayı sonlarında işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakına yönelik yasa tasarısı onaylanmıştı. Haaretz’in haberine göre Ürdün Vadisi’nin kuzeyinde 22 kilometre boyunca uzanması planlanan yeni duvar, Ürdün sınırının en az 12 kilometre batısında yer alacak ve bölgede yaşayan Filistinli aileler ve arazilerini birbirinden ayıracak. Habere göre duvar boyunca 50 metre genişliğinde bir koridor oluşturulurken, evler, seralar, depo binaları, boru hatları ve Filistinlilere ait diğer sivil altyapılar olmak üzere yaklaşık 60 yapı yıkılacak. Yaklaşık 70 kişilik bir çoban topluluğu ise “kapalı bir çemberin içinde kalarak” binlerce koyunla izole edilecek. Bölgedeki tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 70’inin yok olmasına neden olacak olan duvar, İsrail ordusu Merkez Komutanlığı Komutanı Avi Bluth’un imzasını taşıyan bir belgeye göre “silah kaçakçılığını engellemeyi ve Yahudi yerleşimcileri korumayı” amaçlıyor.



