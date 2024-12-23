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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 10 kişiyi gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 10 kişiyi gözaltına aldı

15:1923/12/2024, Pazartesi
AA
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İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürüyor.
İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürüyor.

İşgalci İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, 10 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 824 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, El Halil, Beytüllahim, Nablus, Kalkilya, Tubas ve Ramallah kentlerine dün geceden bu yana baskınlar düzenlendiği aktarılarak, aralarında eski tutukluların da bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bin 100'ü geçtiği paylaşıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 824 Filistinli hayatını kaybetti.

#Batı Şeria
#İsrail
#Gazze

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