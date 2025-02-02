İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı belli oldu: Eskiden Netanyahu'nun sekreteriydi

2021 yılına kadar Genelkurmay Başkan Yardımcılığı yapan emekli Tümgeneral Zamir, 2023'ten bu yana Savunma Bakanlığı Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyordu. Zamir, İsrail'de komitenin değerlendirmesi ve kabine oylamasından sonra resmi olarak atanarak 24'üncü Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmaya başlayacak.

Haaretz gazetesine konuşan bir İsrailli kaynak, Zamir'in 2012-2015 yılları arasında Netanyahu'nun askeri sekreteri olarak görev yaptığını ve 'başbakana çok yakın olduğunu' öne sürdü. Söz konusu kaynak, "Bibi (Netanyahu), Eyal'e tamamen güvenirdi ve onun görüşleriyle uyuşmayan fikirlerini ifade etmekten hiçbir zaman çekinmezdi." ifadelerini kullandı.