İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı belli oldu: Eskiden Netanyahu'nun sekreteriydi

İsrail'de 7 Ekim'deki 'feci başarısızlığın sorumluluğunu' üstlendiğini duyurarak istifa eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yerine Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir atandı.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Kasabı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 6 Mart itibarıyla Halevi'den boşalacak koltuğa Zamir'i atama kararı aldığı ifade edildi.
2021 yılına kadar Genelkurmay Başkan Yardımcılığı yapan emekli Tümgeneral Zamir, 2023'ten bu yana Savunma Bakanlığı Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyordu. Zamir, İsrail'de komitenin değerlendirmesi ve kabine oylamasından sonra resmi olarak atanarak 24'üncü Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmaya başlayacak.
Netanyahu'nun sekreteriydi
Haaretz gazetesine konuşan bir İsrailli kaynak, Zamir'in 2012-2015 yılları arasında Netanyahu'nun askeri sekreteri olarak görev yaptığını ve 'başbakana çok yakın olduğunu' öne sürdü. Söz konusu kaynak, "Bibi (Netanyahu), Eyal'e tamamen güvenirdi ve onun görüşleriyle uyuşmayan fikirlerini ifade etmekten hiçbir zaman çekinmezdi." ifadelerini kullandı.