Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı belli oldu: Eskiden Netanyahu'nun sekreteriydi

İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı belli oldu: Eskiden Netanyahu'nun sekreteriydi

11:402/02/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Eyal Zamir, İsrail'in 24'üncü Genelkurmay Başkanı oldu.
Eyal Zamir, İsrail'in 24'üncü Genelkurmay Başkanı oldu.

İsrail'de 7 Ekim'deki 'feci başarısızlığın sorumluluğunu' üstlendiğini duyurarak istifa eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yerine Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir atandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Kasabı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 6 Mart itibarıyla Halevi'den boşalacak koltuğa Zamir'i atama kararı aldığı ifade edildi.

Eyal Zamir.

2021 yılına kadar Genelkurmay Başkan Yardımcılığı yapan emekli Tümgeneral Zamir, 2023'ten bu yana Savunma Bakanlığı Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyordu. Zamir, İsrail'de komitenin değerlendirmesi ve kabine oylamasından sonra resmi olarak atanarak 24'üncü Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmaya başlayacak.

Netanyahu'nun sekreteriydi

Haaretz gazetesine konuşan bir İsrailli kaynak, Zamir'in 2012-2015 yılları arasında Netanyahu'nun askeri sekreteri olarak görev yaptığını ve 'başbakana çok yakın olduğunu' öne sürdü. Söz konusu kaynak, "Bibi (Netanyahu), Eyal'e tamamen güvenirdi ve onun görüşleriyle uyuşmayan fikirlerini ifade etmekten hiçbir zaman çekinmezdi." ifadelerini kullandı.


#Binyamin Netanyahu
#Eyal Zamir
#Genelkurmay Başkanı
#Herzi Halevi
#israil
#istifa

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EKPSS 2025 tercih sonuçları açıklandı mı? İşte güncel durum