Dünya İtalyada 16 bölgede koronavirüs risk seviyesinin kategorisi değişti
AVRUPA DÜNYA

İtalya'da 16 bölgede koronavirüs risk seviyesinin kategorisi değişti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yayılma eğilimindeki düşüş sebebiyle 21 idari bölgenin 16'sı orta riskli "sarı kategoriye" alındı. Buna göre, bugünden itibaren 21 idari bölgeden 16'sı orta riskli "sarı" kategoriye geçerken, Puglia, Sardinya, Sicilya, Umbria ve Bolzano Özerk Yönetimi'nin olduğu 5 bölge ise yüksek riskli "turuncu kategoride" yer aldı. Panthoen Bazilikası, Kolezyum, Antik Roma Şehri, Borghese Galerisi, Capitolini Müzesi'nin yanı sıra Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'nin müzeleri de açıldı. 88 gün kapalı kalan Vatikan Müzeleri, İkinci Dünya Savaşı döneminden beri ilk kez bu denli kapalı kaldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Salgının ikinci dalgasının görüldüğü Kasım 2020'de, topyekun kapanma yerine bölgesel tedbir stratejisini uygulamaya koyan İtalyan hükümeti, yılbaşı tatil döneminin ardından yüksek riskli kapsama aldığı ülkenin büyük kısmında virüs bulaşma katsayısının (Rt endeksi) düşmesi nedeniyle bölgelerin risk seviyesini güncelledi.

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5 bölge yüksek riskli "turuncu kategoride"

  • Buna göre, bugünden itibaren 21 idari bölgeden 16'sı orta riskli "sarı" kategoriye geçerken, Puglia, Sardinya, Sicilya, Umbria ve Bolzano Özerk Yönetimi'nin olduğu 5 bölge ise yüksek riskli "turuncu kategoride" yer aldı.

Roma'nın da içinde bulunduğu Lazio bölgesinin bugünden itibaren sarı kategoriye alınmasıyla başkentin önde gelen müzeleri uzun bir aranın ardından kapılarını ziyaretçilerine açtı.

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"Vatikan Müzeleri, İkinci Dünya Savaşı döneminden beri ilk kez bu kadar kapalı kaldı"

  • Panthoen Bazilikası, Kolezyum, Antik Roma Şehri, Borghese Galerisi, Capitolini Müzesi'nin yanı sıra Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'nin müzeleri de açıldı. 88 gün kapalı kalan Vatikan Müzeleri, İkinci Dünya Savaşı döneminden beri ilk kez bu denli kapalı kaldı.

Müzelerin yanı sıra ülke genelinde sarı kategoriye geçirilen bölgelerde restoran, bar-kafeler saat 05.00’ten 18.00’e kadar açık kalabilecek, akşam 18.00'den sonra ise evlere servis yapabilecek. Başkent Roma sokaklarında ve ünlü Pantheon Bazilikası çevresindeki pek çok restoranın açıldığı ancak büyük kısmının boş olduğu gözlendi. Ülke genelinde gece 22.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluğu devam ediyor.

Yetkililer tedbirlere uyulmaya devam edilmesi çağrısında bulunuyor

Yetkililer, özellikle hafta sonu Roma, Milano ve Napoli gibi kentlerde görülen yoğun kalabalıklar sonrasında halkı, sosyal mesafe ve kalabalıklar oluşturmamaları konusunda uyardı. Sağlık Bakanı Roberto Speranza, risk seviyesinin düşürülmesiyle bölge renginin değişmesinin "tehlikenin geçtiği" anlamına gelmediğini vurguladı.

  • Salgının gidişatını en yakından takip eden kurum olan İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS), 6-19 Ocak dönemine ilişkin 29 Ocak'taki değerlendirme raporunda, ülke genelinde Rt endeksinin 1'in altına gerileyerek, 0,84 olduğunu açıklamıştı.

İlk yerleşik vakanın 21 Şubat 2020'de görüldüğü İtalya'da, o tarihten bugüne kadar 2 milyon 553 bin 32 Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüs nedeniyle toplamda 88 bin 516 kişi hayatını kaybetti.

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