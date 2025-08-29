Katil İsrail'in eli kanlı Maliye Bakanı Smotrich'ten soykırım itirafı: 'Açlık ve susuzluktan öleceği savaş bölgesi'

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Smotrich düzenlediği basın toplantısında, İsrail hükümetinin Gazze'deki işgal hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Smotrich, Gazze kentinin kuzeyindeki bölgeleri "sadece Hamas savaşçılarının kalıp açlık ve susuzluktan öleceği bir savaş bölgesi" haline getirme çağrısında bulundu.