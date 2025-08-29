Yeni Şafak
Katil İsrail'in eli kanlı Maliye Bakanı Smotrich'ten soykırım itirafı: 'Açlık ve susuzluktan öleceği savaş bölgesi'

Katil İsrail'in eli kanlı Maliye Bakanı Smotrich'ten soykırım itirafı: 'Açlık ve susuzluktan öleceği savaş bölgesi'

12:1029/08/2025, Cuma
G: 29/08/2025, Cuma
AA
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nin kuzeyini Hamas savaşçılarının "açlık ve susuzluktan öleceği savaş bölgesi" haline getirme planını açıkladı.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Smotrich düzenlediği basın toplantısında, İsrail hükümetinin Gazze'deki işgal hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.


Smotrich, Gazze kentinin kuzeyindeki bölgeleri "sadece Hamas savaşçılarının kalıp açlık ve susuzluktan öleceği bir savaş bölgesi" haline getirme çağrısında bulundu.


Gazze topraklarının 'kademeli olarak ilhak edilmesini' istedi

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde kapsamlı bir abluka uygulaması gerektiğini savunan Smotrich, Gazze topraklarının "kademeli olarak ilhak edilmesini" istedi.


Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin yerinden edilmesi planının da uygulamaya konulmasını talep etti.


Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'nin ilhakının hızlandırılması yönünde talimat verdiğini açıklarken, uluslararası kuruluşlar bu durumun "Gazze’nin tamamen yıkılmasına ve kitlesel göçe" yol açacağı uyarısında bulunuyor.


