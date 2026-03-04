Yeni Şafak
Komşu karanlığa gömüldü: Elektrik sistemi tamamen çöktü, nedeni bilinmiyor

Komşu karanlığa gömüldü: Elektrik sistemi tamamen çöktü, nedeni bilinmiyor

20:224/03/2026, Çarşamba
AA
Irak, elektrik sisteminin tamamen çökmesi nedeniyle karanlıkta kaldı.
Irak, elektrik sisteminin tamamen çökmesi nedeniyle karanlıkta kaldı.

Irak’ın tüm vilayetlerinde elektrik sisteminin tamamen çökmesi sonucu elektrik kesintisi meydana geldi. Elektrik sisteminin çökme nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Irak Elektrik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,
kesintiye yol açan elektrik sisteminin çökme nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Sistemin tamamen çökmesi sonucu devre dışı kalan santrallerin ve iletim hatlarının yeniden devreye alınması çalışmalarına başlandığı duyuruldu.

Ülke genelinde ulusal elektrik yerine ücret karşılığında mahalle jeneratörleri çalışıyor.



