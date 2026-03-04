Körfez’den ABD’ye: Bizi de koruyun

İran’ın füze ve dron saldırılarına karşı Ortadoğu’ya büyük miktarda hava savunma sistemleri (HSS) yığarak İsrail’i korumaya çalışan ABD’nin bazı Körfez ülkelerinin hava savunma önleyici füzelerinin stoklarının yenilenmesine yönelik taleplerini “sürüncemede bıraktığı” öne sürüldü. Middle East Eye’a (MEE) değerlendirmelerde bulunan bir Batılı yetkili ile eski bir ABD’li yetkili, artan baskılar altında bu ülkelerin ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşa katılmaya zorlandığını ve taleplerinin karşılıksız bırakıldığını söyledi. Söz konusu yetkililerin verdiği bilgiye göre, saldırıların başlamasından beri en az bir Körfez ülkesi, azalan savunma mühimmatlarını yenilemek için Washington yönetimiyle temasa geçti ancak bu talebi reddedildi.