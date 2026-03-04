Yeni Şafak
Körfez’den ABD’ye: Bizi de koruyun

04:004/03/2026, Çarşamba
Fotoğraf: Arşiv
ABD, İran’ın füzelerine karşı İsrail’i bütün gücüyle korurken Körfez ülkelerini yüzüstü bıraktı. Middle East Eye’a (MEE) konuşan iki Batılı yetkili, Körfez ülkelerinin azalan savunma mühimmatı için ABD’den destek istediğini ancak talebin karşılıksız kaldığını söyledi.

İran’ın füze ve dron saldırılarına karşı Ortadoğu’ya büyük miktarda hava savunma sistemleri (HSS) yığarak İsrail’i korumaya çalışan ABD’nin bazı Körfez ülkelerinin hava savunma önleyici füzelerinin stoklarının yenilenmesine yönelik taleplerini “sürüncemede bıraktığı” öne sürüldü. Middle East Eye’a (MEE) değerlendirmelerde bulunan bir Batılı yetkili ile eski bir ABD’li yetkili, artan baskılar altında bu ülkelerin ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşa katılmaya zorlandığını ve taleplerinin karşılıksız bırakıldığını söyledi. Söz konusu yetkililerin verdiği bilgiye göre, saldırıların başlamasından beri en az bir Körfez ülkesi, azalan savunma mühimmatlarını yenilemek için Washington yönetimiyle temasa geçti ancak bu talebi reddedildi.

ABD’NİN DE STOKLARI AZALIYOR

Körfez ülkelerinin HSS mühimmatı taleplerini geri çeviren ABD’nin de HSS mühimmatlarında azalma olduğu öne sürülüyor. ABD ordusunun, İran'a yönelik saldırıları devam ederken bazı kritik füze stoklarında azalma olduğu bildirildi. CNN'in üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun özellikle Tomahawk kara saldırı füzeleri ile Standard Missile-3 (SM-3) tipi füzelerinin stoklarında sıkıntı yaşadığı iddia edildi.


