Louvre Müzesi’ne bir darbe daha: Su sızıntısından yaklaşık 400 nadir kitap zarar gördü

Yaklaşık iki ay önce milyon dolarlık bir soygun vakasıyla gündeme gelen Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde bu kez de eskiyen borulardan kaynaklanan su sızıntısı nedeniyle Mısır antik eserler bölümünde bulunan yaklaşık 400 nadir kitap zarar gördü.

Fransa’daki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde meydana gelen su sızıntısı nedeniyle Mısır antik eserler bölümünde bulunan yaklaşık 400 nadir kitap hasar gördü.

Fransa’nın başkenti Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi, milyon dolarlık soygunun ardından bu kez de bakımsızlık nedeniyle gündeme geldi. Müzenin eskiyen borularında meydana gelen su sızıntısı nedeniyle Mısır antik eserler bölümünde bulunan yaklaşık 400 nadir kitap hasar gördü.

Louvre Genel Müdür Yardımcısı Francis Steinbock, su sızıntısının Mısır antik eserler bölümünün kütüphanesinde yer alan 3 odadan birini etkilediğini aktararak, odada 300 ila 400 eserin yer aldığını ve kontrollerin devam ettiğini ifade etti. Steinbock, sızıntıdan etkilenen kitapların değerli kitaplar olmadığını aktardı.

Su tesisatındaki sorunların yıllardır bilindiğini kabul eden Steinbock, bakım ve onarımların Eylül 2026’da yapılmasının planlandığını söyledi.


Louvre soygunu

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde 19 Ekim’de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı. Polis, soygunla ilgili 4 kişiyi tutuklamıştı.


KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? İlk ödeme ne kadar, ayın kaçında ödeniyor? 2025-2026 Eğitim dönemi KYK burs kredi ödeme tarihleri