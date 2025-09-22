Yeni Şafak
Maden ocağında göçük: 7 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Maden ocağında göçük: 7 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

12:1922/09/2025, Pazartesi
DHA
Kolombiya'da madende göçük altında kalan 7 işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Kolombiya'da madende göçük altında kalan 7 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Kolombiya'da 12 Eylül'de altın madeninde meydana gelen göçüğün altında kalan 7 madencinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kolombiya’nın Cauca bölgesine bağlı Santander de Quilichao’daki bir altın madeninde 12 Eylül’de göçük meydana geldi. Göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 9'uncu gününde 7 madencinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.


Yetkililer, ilk belirlemeler göre, madencilerin oksijen yetersizliği sebebiyle yaşamını yitirdiklerini duyurdu.


Kolombiya Ulusal Madencilik Ajansı verilerine göre, 2024’te maden kazaları nedeniyle 124 kişi hayatını kaybetti. Bu yılın temmuz ayı itibarıyla ise yaşamını yitirenlerin sayısının 65'e ulaştığı kaydedildi.



