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Dünya Mısırdan Suudi Arabistana Filistin telefonu Barış çabaları devam etmeli
ORTADOĞU

Mısır'dan Suudi Arabistan'a 'Filistin' telefonu: Barış çabaları devam etmeli

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile işgalci İsrail güçlerinin Gazze'deki saldırılarını ve ele aldı. Görüşmede, savaşı sona erdirmenin ve Orta Doğu barış çabalarına devam etmenin yolları masaya yatırıldı.

Haber Merkezi AA
Mısırdan Suudi Arabistana Filistin telefonu: Barış çabaları devam etmeli
İsrail'in saldırılarında yıkılan bir bina

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarının artması üzerine Şukri, mevkidaşı Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, Filistin'deki son durum ile Gazze Şeridi'ndeki savaşın ve gerginliğin artmasını önlemenin yollarını ele aldı.

"Barış üzerinde ciddi etkileri olur"

İkili ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek ve durumun kapsamlı bir çatışmaya dönüşmesini önlemek için istişare ve koordinasyonun devam ettiğini ve bunun bölgesel barış üzerinde ciddi etkileri olacağını belirtti.

Öte yandan, Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan bir başka açıklamada da Şukri'nin Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli Saad el-Hariri ile Filistin topraklarında yaşanan olaylar ve bunları sona erdirme çabalarını görüştüğü belirtildi.

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Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 140 Filistinli hayatını kaybetti.

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