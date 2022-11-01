Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenbergden Türkiye ziyareti öncesi telefon trafiği İsveç ve Finlandiya liderleriyle kritik görüşme
AVRUPA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye ziyareti öncesi telefon trafiği: İsveç ve Finlandiya liderleriyle kritik görüşme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 4 Kasım'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Stoltenberg, görüşme öncesinde NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in liderleriyle telefon görüşmeleri yaptı. İki ülkenin üyelik başvurularının ve NATO'ya davet edilmelerinin, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı olduğuna kanıt teşkil ettiğini vurguladı.

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Haber Merkezi AA
NATO Genel Sekreteri Stoltenbergden Türkiye ziyareti öncesi telefon trafiği: İsveç ve Finlandiya liderleriyle kritik görüşme
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, önümüzdeki cuma günü Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öncesinde NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in liderleriyle telefon görüşmeleri yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile "kritik bir zamanda" telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilen ülkeler olduğunu hatırlatan Stoltenberg, iki ülkenin üyelik başvurularının ve NATO'ya davet edilmelerinin, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı olduğuna kanıt teşkil ettiğini vurguladı.

Stoltenberg, "Rusya, diğer ülkelerin haklarına saygı göstermeli ve Ukrayna'daki savaşını durdurmalı" ifadesini kullandı.

  • Stoltenberg dün de Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile telefonda görüşmüştü.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 4 Kasım'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. Erdoğan, İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson'u da 8 Kasım'da Ankara'da kabul edecek.

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