Dünya Türkiyeye üç konuda teşekkür Bakan Akar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
AVRUPA

Türkiye'ye üç konuda teşekkür: Bakan Akar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşme yaptı. Stoltenberg, NATO Karargahı'nda gerçekleşen görüşmede Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu vurguladığı, tahıl koridoru, küresel gıda krizinin çözümü ve esir değişiminde oynadığı etkin rol dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ettiği öğrenildi.

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Haber Merkezi AA
Türkiyeye üç konuda teşekkür: Bakan Akar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Bakan Akar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'de bulunan Akar, NATO Karargahı'nda Genel Sekreter Stoltenberg ile bir araya geldi.

Bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından Türkiye'nin görüşleri ifade edildi.

Bakan Akar ayrıca bugüne kadar NATO'daki sorumluluklarını yerine getiren Türkiye'nin bundan sonra da getirmeye devam edeceğini aktardı.

  • Stoltenberg'in de Türkiye'nin NATO'da önemli bir müttefik olduğunu vurguladığı, tahıl koridoru, küresel gıda krizinin çözümü ve esir değişiminde oynadığı etkin rol dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ettiği öğrenildi.

Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı

Öte yandan Akar, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’na da katıldı.

Ukrayna'ya yönelik destek ile Türkiye'nin ateşkesin sağlanması ve gerginliğin azaltılmasına yönelik çalışmalarını ifade eden Akar, diplomasinin önemine vurgu yaptı.

Akar ayrıca Türkiye'nin diplomatik çabalarının sonuçlarının tahıl anlaşması ve esir değişimi ile alındığını da belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Türkiye'nin katkıları dolayısıyla Akar'a teşekkür etti.

Akar, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile ayaküstü görüştü.

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