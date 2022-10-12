Gündem Milli Savunma Bakanı Akar NATO karargahında
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar NATO karargahında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na ulaştı. Akar’ın görüşmelerinde savunma ve güvenlik konuları ile NATO konularını ele alması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun çabaları sonucu oluşturulan 'tahıl koridoru' ile küresel gıda krizinin çözümü ve süreçteki diplomatik çabalarına yönelik vurgu yapması bekleniyor.

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Milli Savunma Bakanı Akar NATO karargahında
​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, TMR Başkanı Korgeneral İsmail Üner ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti.

Buradaki çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğini belirtti. Yoğun çabalar sonucu oluşturulan “tahıl koridoru” ile küresel gıda krizinin çözümünden rehine takasına, hudutların savunulmasından Karadeniz'de istikrarın sağlanmasına kadar Türkiye'nin gerçekleştirdiği önemli çalışmalara vurgu yapan Akar, farklı faktörler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini ifade ederek, gerek Türkiye'nin savunma ve güvenliği gerekse ittifakın faaliyetleri kapsamında çalışmaların daha büyük hassasiyetle devam etmesinin önemini ifade etti.

Kremlin'den nükleer açıklaması: Rusya bunu bir parçası olmak istemiyor
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Kremlin'den nükleer açıklaması: Rusya bunu bir parçası olmak istemiyor

TOPLANTI GÜNDEMİ

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gününde gerçekleştirilecek oturumların yanı sıra Ukrayna Savunma Temas Grubu da toplantı yapacak. Akşam da bakanlar çalışma yemeğinde bir araya gelecek. İkinci günde ise NATO Nükleer Planlama Grubu Toplantısı yapılacak ardından Kuzey Atlantik Konseyi Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan’a hareket etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan’a hareket etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le birlikte Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4'üncü Toplantısı'na riyaset etmek ve Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın 6'ncı zirvesine katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı uçağı 'TUR' ile Astana'ya gitti.

Twitter kullanıcılarını üzecek haber: Artık ücretli olacak
FOTOĞRAF 8
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Twitter'da beta kullanıcılarında Hashtag'lerin artık tıklanabilir olmadığını fark edildi. İddialare göre Twitter hastag'i yalnızca Twitter Blue abonelerine sunmayı test ediyor.
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Mühendis ve uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong'a göre Twitter, Hashtag'lerin kaldırılmasını test ediyor.
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Wong, bu yeni gelişme sonrası bazı test kullanıcılarında Hashtag'lerin bağlantı olarak değil, düz metin olarak görüldüğünü söyledi.
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\"#\" sembolünün önüne boşluk bırakmadan eklenen kelime veya kelime grubuyla oluşturulan Hashtagler, anlık bilgileri kategorize etmek ve kitlelere ulaşmak için Twittter'ın olmazsa olmazları arasında yer alıyor.
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Wong yaptığı açıklamada \"Twitter, #hashtagler'in artık tıklanabilir bağlantı olmadığı bir test üzerinde çalışıyor. Bunun ne için olduğundan emin değilim\" ifadelerine yer verdi.
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Wong ayrıca Twitter'ın Hashtag'i yalnızca markalar için sunacağını iddia etti. Wong'un attığı Tweet'te markalara ait Hashtag'lerin yanında markayı temsil eden ikonların olduğu görülüyor. Twitter bu şekilde Hashtagler'den para kazanmayı hedefliyor.
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Twitter'ın yeni testinin bir diğer amacı ise Hashtag kullanımının yalnızca Twitter Blue abonelerine özel olacağı şeklinde yorumlandı. Twitter Blue belirli ülkelerde açık ve aylık 5 dolara satılıyor.
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Twitter'dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklamada gelmedi.
Twitter kullanıcılarını üzecek haber: Artık ücretli olacak
Twitter'da beta kullanıcılarında Hashtag'lerin artık tıklanabilir olmadığını fark edildi. İddialare göre Twitter hastag'i yalnızca Twitter Blue abonelerine sunmayı test ediyor.


20 artçı deprem

20 artçı deprem

​Osmaniye beşik gibi.
Dünyada ilk ve tek

Dünyada ilk ve tek

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​İşte dehşete düşüren o görüntüler.

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