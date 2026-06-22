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Pakistan’da bir araç camiye daldı: 2 ölü 30 yaralı

Pakistan’da bir araç camiye daldı: 2 ölü 30 yaralı

00:3722/06/2026, Pazartesi
IHA
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Pakistan’da kontrolden çıkan ve freni tutmayan bir araç camiye daldı
Pakistan’da kontrolden çıkan ve freni tutmayan bir araç camiye daldı

Pakistan’ın Karaçi şehrinde bir aracın kontrolden çıkarak camide düzenlenen dini toplantıya dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Sindh eyaletindeki Karaçi şehrinde kontrolden çıkan ve freni tutmayan bir araç, dini bir toplantının düzenlendiği camiye daldı. Bölgede büyük paniğe neden olan olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yetkililer inceleme başlatırken, sürücü gözaltına alındı ve araca el konuldu.


Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.



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