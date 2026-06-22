Pakistan’da bir araç camiye daldı: 2 ölü 30 yaralı

Pakistan’ın Sindh eyaletindeki Karaçi şehrinde kontrolden çıkan ve freni tutmayan bir araç, dini bir toplantının düzenlendiği camiye daldı. Bölgede büyük paniğe neden olan olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yetkililer inceleme başlatırken, sürücü gözaltına alındı ve araca el konuldu.