Pakistan’da bir araç camiye daldı: 2 ölü 30 yaralı

Pakistan’da kontrolden çıkan ve freni tutmayan bir araç camiye daldı
Pakistan’ın Karaçi şehrinde bir aracın kontrolden çıkarak camide düzenlenen dini toplantıya dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Sindh eyaletindeki Karaçi şehrinde kontrolden çıkan ve freni tutmayan bir araç, dini bir toplantının düzenlendiği camiye daldı. Bölgede büyük paniğe neden olan olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yetkililer inceleme başlatırken, sürücü gözaltına alındı ve araca el konuldu.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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