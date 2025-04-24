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Pekin'de buluştular

Pekin'de buluştular

04:0024/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İlham Aliyev - Şi Cinping
İlham Aliyev - Şi Cinping

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkent Pekin’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le bir araya geldi.Görüşme, dün sabah başkent Pekin'de bulunan Büyük Halk Toplantı Sarayı’nda gerçekleşti. Şi, iki ülkenin karşılıklı saygı, adalet, hakkaniyet ve kazan-kazan iş birliğine bağlı kaldıklarını belirterek, Çin-Azerbaycan ilişkilerini stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften gördüklerini ve geliştirdiklerini söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Şi Cinping'in liderliğinde Çin'in hızlı ekonomik ve toplumsal gelişim sağladığını ve uluslararası statü ile etkisini yükseltmeye devam ettiğini bildirdi. Azerbaycan’ın ‘Tek Çin’ ilkesine sadık olduğunu dile getiren Aliyev, Şi’nin ortaya koyduğu insanlığın ortak kader birliği kavramı ile Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi’nin dünyanın barışı, istikrarı ve refahı için imkan sağladığını vurguladı.


#Azerbaycan
#Çin
#İlham Aliyev
#Şi Cinping
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