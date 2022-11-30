Dünya Rusya milyonları karanlığa sürükledi diyen ABD, Putinin yeni hedefini açıkladı
AMERİKA

'Rusya milyonları karanlığa sürükledi' diyen ABD, Putin'in yeni hedefini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapısının üçte birini bombaladığını belirtti. Blinken, "Rusya milyonları soğuğa ve karanlığa sürükledi. Isı, su, elektrik, bunlar Başkan Putin’in yeni hedefleri." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Rusya milyonları karanlığa sürükledi diyen ABD, Putinin yeni hedefini açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te iki gün süren NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın sona ermesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, basın toplantısı düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “öfkesini ve ateşini” Ukrayna’nın sivil halkına odakladığını belirten Blinken, “Geçtiğimiz haftalarda Rusya, Ukrayna’nın enerji altyapısının 3’te 1’inden fazlasını bombaladı ve dondurucu soğuklar başlarken milyonları soğuğa ve karanlığa sürükledi. Isı, su, elektrik, bunlar Başkan Putin’in yeni hedefleri. Ukrayna halkına yönelik bu vahşet barbarca" dedi.

'Stratejisi işe yaramayacak'

Putin’in stratejisini bildiklerini ifade eden Blinken, “Ukraynalıları dondurun ve aç bırakın, onları evlerinden kovun. Sadece Avrupa’da değil, tüm dünyada enerji, gıda ve diğer masrafları artırın. Başkan Putin, maliyetleri yeterince yükseltebilirse dünyanın Ukrayna’yı terk edeceğini ve onları kendi hallerine bırakacağımızı düşünüyor. Stratejisi işe yaramadı ve yaramayacak. Onun yanıldığını kanıtlamaya devam edeceğiz. Bükreş’teki her ülkeden yüksek sesle ve net bir şekilde duyduğum şey buydu” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya yönelik desteğin Ukrayna başarılı olana kadar devam edeceğini vurgulayan Blinken, “Ukrayna’ya yönelik güvenlik, insani ve ekonomik desteğimizi sürdürecek ve güçlendireceğiz” diye konuştu.

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