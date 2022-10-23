Rusya'da askeri uçak Irkutsk şehrinde iki katlı bir binanın üstüne düştü: 2 kişi öldü

Rize'den Sinop açıklarına ateşlenen 'Tayfun' Rusya'da endişe yarattı: Sinop'tan Sivastopol'a 300 kilometre mesafe var



ROKETSAN'ın geliştirdiği yerli füze 'Tayfun'un Sinop açıklarına fırlatılarak yapılan test atışı dünyanın gündemine oturdu. 300 kilometre sınırını aşan ilk Türk füzesi olan Tayfun ile ilgili konuşan Rusya Devlet Duması Üyesi Semyon Bagdasarov, 'Rize bölgesinden ateşlendi. Ki burası Sayın Erdoğan'ın memleketi ve Sinop'un yanında Türk Donanmasının Karadeniz Filosu Komutanlığı burada yer alıyor. Bunu oradan attılar. Sinop'tan Sivastopol'a 300 kilometre mesafe var. Ama nedense biz burada kendimizi kandırıyoruz' dedi.



