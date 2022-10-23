Rusya'da askeri uçak Irkutsk şehrinde iki katlı bir binanın üstüne düştü: 2 kişi öldü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Su-30 tipi savaş uçağı, test uçuşu esnasında İrkutsk kentindeki evin üstüne düştü.
Kaza yerinde, 200 metrekarelik alanda yangın çıkarken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Nedeni henüz belirlenemeyen kazada 2 pilot yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rusya'nın Yeysk kentinde, 17 Ekim'de Su-34 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti.
- Geçtiğimiz pazartesi günü bir SU-34 savaş uçağı, Ukrayna yakınlarındaki Yeysk kentinde bir binanın üzerine düşmüş, en az 15 kişi hayatını kaybetmişti.