Dünya Rusyada askeri uçak Irkutsk şehrinde iki katlı bir binanın üstüne düştü 2 kişi öldü
ASYA

Rusya'da askeri uçak Irkutsk şehrinde iki katlı bir binanın üstüne düştü: 2 kişi öldü

Rusya'nın İrkutsk şehrinde Su-30 tipi savaş uçağının test uçuşu esnasında bir evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Askeri uçak kazası 6 gün içinde ikince kez yaşanıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rusyada askeri uçak Irkutsk şehrinde iki katlı bir binanın üstüne düştü: 2 kişi öldü
Rusya'da askeri uçak düştü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Su-30 tipi savaş uçağı, test uçuşu esnasında İrkutsk kentindeki evin üstüne düştü.

Kaza yerinde, 200 metrekarelik alanda yangın çıkarken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nedeni henüz belirlenemeyen kazada 2 pilot yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'nın Yeysk kentinde, 17 Ekim'de Su-34 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti.

  • Geçtiğimiz pazartesi günü bir SU-34 savaş uçağı, Ukrayna yakınlarındaki Yeysk kentinde bir binanın üzerine düşmüş, en az 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya'da yerleşim yerine savaş uçağı düştü
DÜNYA
Rusya'da yerleşim yerine savaş uçağı düştü

Rusya'ya ait askeri uçak düştü: Personelin tamamı öldü
DÜNYA
Rusya'ya ait askeri uçak düştü: Personelin tamamı öldü
Daha dikkatli olmalıyız

'Daha dikkatli
olmalıyız'

​Zelenskiy'den halkına 'elektrik' uyarısı.
Kanlar içinde yatıyordu

'Kanlar içinde yatıyordu'

​Sokak köpekleri küçük çocuğa dehşeti yaşatmıştı...
Bu zalimler Kürt değil sömürücü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ​Diyarbakır'ın rengi birlik ve beraberliktir.

​Tarih belli oldu: Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor.

​Gel bu işi referanduma götürelim.

​Kiracılar bu haklarını bilmiyor

​Biden kararını verdi.

Nefesler tutuldu: Beklenen açıklama geldi.

​Mao'dan sonra ilk kez yaşandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.