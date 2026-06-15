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Sınırda İHA hareketliliği: İsrail Hava Kuvvetlerinden müdahale iddiası

Sınırda İHA hareketliliği: İsrail Hava Kuvvetlerinden müdahale iddiası

01:0215/06/2026, Pazartesi
AA
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İsrail ordusu Lübnan’dan gelen bir İHA engellendiğini duyurdu
İsrail ordusu Lübnan’dan gelen bir İHA engellendiğini duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından hava sahasına giriş yapan bir insansız hava aracının (İHA) hava kuvvetleri unsurları tarafından düşürüldüğünü iddia etti. Yapılan yazılı açıklamada, operasyon sırasında prosedürler gereği herhangi bir uyarı sireninin çalmadığı bilgisine yer verildi.

İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail topraklarına geçen bir insansız hava aracının (İHA) hava kuvvetlerince engellendiğini iddia etti.

İsrail ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’dan İsrail topraklarına geçtiği öne sürülen bir İHA’nın İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, olay sırasında mevcut prosedürler doğrultusunda herhangi bir uyarı sireninin devreye alınmadığı kaydedildi.

Söz konusu açıklamanın, ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığına ilişkin duyuruların ardından gelmesi dikkati çekti.



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